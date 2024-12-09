Уфимские врачи рассказали о лучших продуктах для здоровья ЖКТ

Врачи Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе рассказали о продуктах, которые оказывают положительное влияние на желудочно-кишечный тракт. Специалисты выделили шесть из них:
1) Молочные продукты.
Как утверждают медики, йогурты, кефир, бифидок и ряженка способны помочь организму нормализовать микрофлору кишечника.
2) Свекла.
Этот овощ обладает слабительными свойствами. Кроме того, он активизирует выделение желудочного сока, что ощутимо улучшает пищеварение.
3) Чернослив.
Этот сухофрукт тоже выделяет слабительный эффект. Также он улучшает моторику кишечника.
4) Овсянка.
Каша попадая в организм, обволакивает слизистую, тем самым защищая ее. Нерастворимая клетчатка, содержащаяся в овсянке, стимулирует перистальтику кишечника и выводит из тела токсины.
5) Цветная капуста.
Она положительно влияет на проходимость кишечника, а еще активизирует пищеварительные процессы.
6) Вода.
Благотворно влияет на все органы и ткани. Те, кто регулярно и в достаточном количестве пьет воду, меньше рискует страдать от запоров.
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