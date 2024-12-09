«Морюшко никто не отменял!» Белорусская актриса Вера Полякова-Макей сразила фотографиями с пляжа в Дубае

Актриса Вера Полякова-Макей успевает, кажется, находиться в нескольких местах сразу. Вера Александровна работает на телевидении, плотно занята в театральных постановках, а ведь она еще (уже почти три года) руководит минским Театром юного зрителя. Должность директора ТЮЗа — более чем ответственна: к примеру, Вера Полякова-Макей не так давно вернулась из Санкт-Петербурга, где подписывала соглашение о творческом сотрудничестве с местным Театром юного зрителя.