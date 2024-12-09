«Морюшко никто не отменял!» Белорусская актриса Вера Полякова-Макей сразила фотографиями с пляжа в Дубае

Белорусская актриса и телеведущая Вера Полякова-Макей поделилась классными снимками, которые сделаны на пляже в жарком Дубае. Фолловеры пришли в восторг: яркие фотографии в декабре-2024 смотрятся еще более атмосферно.
Актриса Вера Полякова-Макей успевает, кажется, находиться в нескольких местах сразу. Вера Александровна работает на телевидении, плотно занята в театральных постановках, а ведь она еще (уже почти три года) руководит минским Театром юного зрителя. Должность директора ТЮЗа — более чем ответственна: к примеру, Вера Полякова-Макей не так давно вернулась из Санкт-Петербурга, где подписывала соглашение о творческом сотрудничестве с местным Театром юного зрителя.
Вера Александровна плотно занята в качестве руководителя театра. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
Чуть позже был фестиваль в Мурманске, который называется «Арктическая сцена». Там актриса получила диплом за лучшую женскую роль — Маргариты в спектакле «Мастер и Маргарита».
Актриса занята сразу в нескольких постановках. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
Ну, а совсем недавно, как рассказала сама Вера Полякова-Макей у себя в соцсетях, минский ТЮЗ отправился на гастроли: из бесснежного декабрьского Минска труппа перенеслась в жаркие Объединенные Арабские Эмирата.
Гастроли в ОАЭ в самом разгаре. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
Снега в Дубае — а гастроли проходят именно там — тоже нет, зато предновогоднее настроение белорусы привезли с собой с избытком.
Новогодние праздники приближаются. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
На суд зрителей был представлен интерактивный спектакль «Не ежик». Публика в финале действа стоя искупала белорусских артистов в овациях.
Публика искупала белорусов в овациях. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
Гастроли в ОАЭ — в самом разгаре, ну, а между репетициями-спектаклями Вера Полякова нашла время и возможность отправиться за витамином Д на пляж. «А морюшко никто не отменял», — написала актриса, поделившись вот таким полным ярких контрастных красок снимком.
Атмосферный снимок сделан в декабре-2024. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
Была в сторис соцсети актрисы и вот такая фотография: кажется, можно закрыть глаза и услышать звук волн, ощутить солнечное тепло и дуновения приятного бриза!
Кажется, можно услышать шум прибоя. Фото: личная страница Веры Поляковой-Макей в соцсети.
Фолловеры забросали Веру Полякову-Макей смайл-сердцами, подписчики констатируют, что гастроли в ОАЭ — прекрасная возможность и поработать, и уделить время заслуженному релаксу, тем более что впереди — новогодние праздники и премьерные показы в Минске праздничного спектакля — «Пингвин-шоу! Все будет хорошоу!».
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