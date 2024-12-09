Производителей батарей для электрокаров уличили в занижении сроков их работы

«Долгое время мы считали, что ключевую роль в износе батарей играют циклы разряда и заряда, а не время. Это так для электробусов и грузовиков, которые находятся в дороге фактически круглосуточно, однако для потребительских электромобилей ключевую роль в старении их аккумуляторов играет время, а не появление дефектов в результате заряда и разряда этих литиевых батарей», — подытожил научный сотрудник Стэнфордского университета (США) Алексис Гейслин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.