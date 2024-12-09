«Думала, он ударился во время игры»: необычное поведение 4-летнего мальчика оказалось признаком пугающей болезни

— На операцию нам выделили квоту. В столице нужно быть к 17 декабря. Но расходы на перелеты и реабилитацию лягут на наши плечи. Страшно представить, о каких суммах идет речь. Только на билеты в одну сторону необходимо около 60 тысяч рублей. Туда меня с сыном будет сопровождать Виталий, так как Матвей не может долго ходить — его нужно нести на руках. Затем муж вернется домой к старшим детям. Сколько времени я буду в Москве — неизвестно.