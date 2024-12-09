«Думала, он ударился во время игры»: необычное поведение 4-летнего мальчика оказалось признаком пугающей болезни

— Из роддома сына выписывали как абсолютно здорового ребенка, а теперь говорят, что болезнь у него, скорее всего, врожденная. Выявить раньше ее было просто невозможно, — делится 40-летняя Евгения Лушникова с корреспондентом КП-Иркутск.
Чуть больше месяца назад жизнь многодетной семьи из Тайшета Иркутской области перевернулась с ног на голову. Младшему из детей Лушниковых, 4-летнему Матвею, необходима срочная операция на головном мозге. Первую уже провели в Иркутске. Вторая состоится в Москве, в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Бурденко.
К счастью, у мальчишки есть все шансы на выздоровление. Болезнь вовремя «выдала» себя, из-за чего родители забили тревогу.
«РЕЗУЛЬТАТ МРТ МЕНЯ ШОКИРОВАЛ».
— С супругом Виталием мы вместе уже 13 лет. Познакомились в компании общих друзей, — вспоминает Евгения. — Старшему сыну — 11, учится в пятом классе, дочке — 10, она четвероклассница. Матюша (так близкие ласково называют Матвея) с двух лет пошел в детский сад. Проблем со здоровьем, кроме обычных сезонных простуд, у него никогда не было. Развивался согласно возрасту. Единственное — плоховато говорит. Теперь специалисты связывают это с поставленным диагнозом.
В конце октября мама заметила за сыном странное. Мальчик держал пальцы левой руки в кулачке и будто не мог расправить ладонь. Женщина предположила, что тот мог удариться во время игры, а потому решила понаблюдать за состоянием Матвея. Но через два дня ситуация не улучшилась. Тогда сибирячка обратилась к врачу. Маленькому пациенту назначили магнитно-резонансную томографию.
— Результат меня шокировал. На снимке мозга Матюши была видна опухоль размером 3,8 сантиметра. Нас срочно направили в Иркутскую областную детскую клиническую больницу.
НАЧАЛА СЛАБЕТЬ НОЖКА.
На протяжении 10 часов в операционной с мальчиком работала команда хирургов. Из-за сложного расположения удалить смогли только половину новообразования. Ткани отправили на гистологическое исследование, которое показало — опухоль доброкачественная.
— Обычно Матюша у меня улыбчивый и активный, но в стенах больницы ему было тяжело, — признается Евгения Лушникова. — Он все время плакал и просился домой. В ожидании совместного консилиума врачей из Иркутска и Москвы я решила вернуться в Тайшет. Сыночек сразу стал улыбаться, сейчас с удовольствием играет с братом и сестренкой.
Специалисты приняли решение в пользу еще одного хирургического вмешательства. На этот раз новообразование удалят полностью. Из-за сдавливания участков мозга, отвечающих за левые конечности, рука мальчишки продолжает терять чувствительность. Также начала слабеть ножка — она часто подворачивается при ходьбе.
— На операцию нам выделили квоту. В столице нужно быть к 17 декабря. Но расходы на перелеты и реабилитацию лягут на наши плечи. Страшно представить, о каких суммах идет речь. Только на билеты в одну сторону необходимо около 60 тысяч рублей. Туда меня с сыном будет сопровождать Виталий, так как Матвей не может долго ходить — его нужно нести на руках. Затем муж вернется домой к старшим детям. Сколько времени я буду в Москве — неизвестно.
Евгения работает в администрации родного города, в отделе ЖКХ, однако вынуждена находиться на больничном. В настоящее время семью полностью содержит 53-летний Виталий. Мужчина трудится монтером на железной дороге.
ВАЖНО.
Если вы хотите связаться с Евгенией Петровной Лушниковой, можете сделать это по номеру телефона 8 (952)-635−17−09.