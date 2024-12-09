Выступление — от пяти тысяч за час: В Ростове вырос спрос на услуги по организации новогодних корпоративов

В Ростове увеличился спрос на выступления ведущих, аренду и оформление залов. Интерес к эти услугам начал расти осенью и заметно превысил показатели прошлого года. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили представители площадки «Авито Услуги».
В ДВА РАЗА ЧАЩЕ ИЩУТ ПОМЕЩЕНИЕ.
Аналитики выявили всплеск спроса на услуги по организации праздников в октябре. Так, в этот месяц ростовчане в два раза чаще искали помещения для мероприятий, чем в тот же период прошлого года.
— Сейчас стоимость аренды в среднем по городу стартует от 1 300 рублей в час. Это средний показатель по Ростову. Фактическая цена сильно разнится в зависимости от местоположения помещения, его площади, количества украшений и посадочных мест, — объяснили в «Авито Услугах».
Кроме помещений ростовчане ищут специалистов по оформлению залов. Их работа стала востребованнее на 7%.
В Ростове ищут не только помещения, но и специалистов по оформлению залов. Оксана ЗУЙКО.
ВЕДУЩИЕ НАРАСХВАТ.
Заметнее всего за осень вырос спрос на выступления ведущих и составление программ мероприятий. Количество запросов на услуги увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
— Ростовчане активно договариваются о проведении мероприятия и бронируют даты для своих праздников, чтобы быть уверенными в том, что их Новый Год не останется без ведущих, — объясняют ранний спрос аналитики.
Вместе со спросом увеличилось предложение. Ведущие мероприятий стали рассказывать о своих услугах на 69% чаще, чем прошлой осенью. Стоимость выступлений начинается от 5 000 рублей в час.