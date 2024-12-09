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Александр Лукашенко подумает о женитьбе на нижегородской красавице

Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутливой форме получил предложение жениться на уроженке Нижегородской области.

Источник: AP 2024

Эта информация появилась во время встречи губернатора Глеба Никитина и белорусского лидера в Минске.

На встрече Никитин и Лукашенко обсудили, что связи между Нижегородской областью и Беларусью имеют глубокие исторические корни. Глеб Никитин напомнил, что князь Александр Невский был женат на представительнице белорусских земель Александре Полоцкой.

«Эти отношения между русскими и белорусскими землями ведут начало с древних времен, когда был основан Нижний Новгород. Этот город появился в 1221 году — в год рождения Александра Невского».

подчеркнул Никитин

«Глеб Сергеевич, я вас понял. Теперь Александр Белорусский должен жениться на нижегородской красавице», — отреагировал с юмором белорусский президент.

Лукашенко Александр