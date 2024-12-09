Эта информация появилась во время встречи губернатора Глеба Никитина и белорусского лидера в Минске.
На встрече Никитин и Лукашенко обсудили, что связи между Нижегородской областью и Беларусью имеют глубокие исторические корни. Глеб Никитин напомнил, что князь Александр Невский был женат на представительнице белорусских земель Александре Полоцкой.
«Эти отношения между русскими и белорусскими землями ведут начало с древних времен, когда был основан Нижний Новгород. Этот город появился в 1221 году — в год рождения Александра Невского».
«Глеб Сергеевич, я вас понял. Теперь Александр Белорусский должен жениться на нижегородской красавице», — отреагировал с юмором белорусский президент.