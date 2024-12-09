«Ест красную икру и пьет кофе»: экзотическая обезьяна Зина поселилась в морозной Сибири и чувствует себя великолепно

63-летняя жительница Усть-Илимска Светлана Бульбук — доброволец. Помогает она тяжелобольным и брошенным на произвол судьбы домашним животным. 13 лет назад она основала приют, сейчас в нем содержатся более бездомных 600 собак и кошек. Однако есть среди постояльцев и необычный зверек — обезьяна по кличке Зина, которая уже стала настоящей местной знаменитостью. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Спасли из передвижного зоопарка.
— Шесть лет назад в наш город приехал передвижной зоопарк. Стояли здесь довольно долго. В одном из фургонов жила обезьяна. На нее обратили внимание местные жители. Сидела в закрытом террариуме на улице, грязная, вся в опилках. Животное было травмировано. Была в очень плохом состоянии, грызла все время раненую лапу…- вспоминает Светлана.
Она решила помочь обезьяне и обратилась к руководству зоопарка. Как выяснилось, травму животное получило от своего сородича.
Зина — белобровый гиббон. На тот момент ей было около 10 лет. Фото: из личного архива героев публикации.
— Зина — белобровый гиббон. На тот момент ей было около 10 лет. Это довольный редкий вид, который занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Они обитают в жарких странах: Таиланд, Лаос и т.д. В нашей стране она такая единственная. Руководство зоопарка приобрели ей в пару самца-гиббона, но другого подвида. Отношения между ними не сложились, «жених» откусил ей палец и ухо. Зине сделали операцию, но она оказалась неудачной. В лапе остался кусок кости, который травмировал ткань, начался абсцесс. Мы предложили провести для обезьянки лечение за свой счет.
Руководитель зоопарка принял предложение зооволонтера. Зине провели новую операцию, назначили курс антибиотиков. Обезьяна постепенно шла на поправку. Но в один из дней владелец животного позвонил Светлане и сообщил, что передвижной зоопарк отправляется дальше, поэтому Зину нужно срочно вернуть в вольер.
Светлана рассказывает, что на тот момент опыта содержания экзотических животных у нее не было. Фото: из личного архива героев публикации.
— Я понимала, что лечением животного там заниматься никто не будет. По факту Зина была им в тягость. Да и к тому же я успела привязаться к обезьянке. Тогда директор зоопарка предложил выкупить у него Зину за 120 тысяч рублей. Но деньги нужно было найти за сутки. Мы в срочном порядке обратились за помощью к нескольким предпринимателям города. Они прониклись этой историей и уже через пять часов нужная сумма была у меня на руках. Помню, когда все формальности были улажены, Зина вцепилась в меня лапками и спрятала голову. Даже не хотела ни с кем попрощаться из сотрудников зоопарка…
Любит блины с дырочками и кофе.
Светлана рассказывает, что на тот момент опыта содержания экзотических животных у нее не было, поэтому нужную информацию приходилось по крупицам добывать из интернета.
— Было сразу решено, что Зина останется жить в приюте. Хотя к нам обращались несколько человек, которые хотели взять ее к себе. Но обезьяне необходимо создать особые условия. В джунглях они лазят по лианам, прыгают с высоты шесть метров. Для такого животного не подойдет обычная квартира.
Зина приходит в восторг, когда при ней надувают воздушные шары или пускают мыльные пузыри. Фото: из личного архива героев публикации.
У Зины в приюте есть несколько собственных помещений: спальня размером 2 на 3 квадратных метра, в которой стоит ее кровать, шведская стенка и стол, за которым она обедает, а также игровая комната. Летом обезьяна содержится в большом уличном вольере, который полностью оборудован под потребности экзотического животного.
— Зина очень любит прыгать по тренажерам, швырять предметы об стены, разбирать их, шариться в ящиках, пробовать все на вкус. Рвет бумагу, картон, разные коробки и всякие ненужные вещи. Может схватить ведро с водой и выплеснуть его на стену. У нее такая потребность все разрушать и наводить хаос (смеется). Также Зина приходит в восторг, когда при ней надувают воздушные шары или пускают мыльные пузыри. Любит «петь» — громко кричать и издавать разные звуки.
Рацион у обезьяны довольно разнообразный и похож на настоящий шведский стол: мясо, рыба, зелень, экзотические фрукты.
Светлану Зина считает «вожаком» стаи, а вот, мужчин не очень любит. Фото: из личного архива героев публикации.
— Заказываем для нее личи, мангостаны. Она ест перепелиные яйца, форель. Периодически даем красную икру. Обязательно нужен творог. Обычно мы накладываем всего по чуть-чуть в разные тарелки, получается блюд 7−8. Но в последнее время она настолько обнаглела, что набирает еды и устраивается с ней у себя в кровати (смеется)! Пьет чай, соки, компоты. Особенно ей нравится кофе. Любит блины, но только обязательно, чтобы они были с дырочками. А если на кожуре банана, например, будут какие-то крапинки, она даже пробовать не станет. А из винограда для нее обязательно нужно вытащить косточки. Это уже мы ее так разбаловали, конечно.
Светлану Зина считает «вожаком» стаи, а вот, мужчин не очень любит. Вероятно, сказывается, обида за прошлое.
— Исключение — опекун Зины. Он приезжает к ней почти каждый день, любит проводить с ней время. Мы часто втроем выбираемся вместе на прогулки, отдыхаем на берегу Ангары. В приюте она чувствует себя настоящим директором. Бывает, может и собак потрепать за хвост…
Настоящий член семьи.
Светлана, Зина и ее опекун в Усть-Илимске — местные знаменитости. Нередко сибирячка выбирается со своей питомицей и приятелем прогуляться на природе или по делам в город. Компания всегда привлекает к себе внимание.
— Гуляем до наступления холодов. Хотя у Зины есть несколько сшитых на заказ костюмов. Снег она не любит, но пробовала его на вкус. Желания убежать от нас у нее никогда не возникало, но на всякий случай держу ее на шлейке. Мало ли, испугается какого-то резкого звука на улице. Отдых на природе у нас еще забавнее. Раньше она могла спокойно поймать какое-то насекомое на улице и съесть его. Но если сейчас ей на лапу заползет какой-нибудь муравей, у нее начинается истерика. Она трясет лапами, пытается его с себя скинуть и громко кричит!
Светлана признается, что за эти годы Зина стала для нее настоящим членом семьи. Фото: из личного архива героев публикации.
Светлана признается, что за эти годы Зина стала для нее настоящим членом семьи и она уже не представляет свою жизнь без необычного зверька.
— Насколько я знаю, наша Зина — единственная краснокнижница в стране. Однажды ко мне обратился зоолог из ЮАР, рассказал, что за три месяца экспедиции по Лаосу увидел всего одного «поющего» белобрового гиббона. А наша Зина — находка для Сибири!