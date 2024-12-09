«Ест красную икру и пьет кофе»: экзотическая обезьяна Зина поселилась в морозной Сибири и чувствует себя великолепно

— Я понимала, что лечением животного там заниматься никто не будет. По факту Зина была им в тягость. Да и к тому же я успела привязаться к обезьянке. Тогда директор зоопарка предложил выкупить у него Зину за 120 тысяч рублей. Но деньги нужно было найти за сутки. Мы в срочном порядке обратились за помощью к нескольким предпринимателям города. Они прониклись этой историей и уже через пять часов нужная сумма была у меня на руках. Помню, когда все формальности были улажены, Зина вцепилась в меня лапками и спрятала голову. Даже не хотела ни с кем попрощаться из сотрудников зоопарка…