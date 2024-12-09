Антибиотики, мышьяк и ртуть: Чем может быть опасна баночка икры из магазинов Петербурга

Совсем скоро Новый год, а этот праздник редко когда обходится без бутербродов с икрой. Правда, этот продукт не всегда может быть безопасным. Порой в нем находят антибиотики, мышьяк, ртуть и опасные бактерии. Такие партии не раз находили в Петербурге. Об этом рассказала начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора Ольга Пантелеева на пресс-конференции в ТАСС.
— За 2024 год было отобрано более двух тысяч проб, и около семи процентов из них дали положительный результат. Находили микроорганизмы, которые могут свидетельствовать о нарушениях санитарно-гигиенических правил на производстве, бактерии группы кишечной палочки, листерии, мышьяк, ртуть и прочее, — поделилась она.
Это все касается партий, которые поступают в Северную столицу. Обычно такие товары либо сразу отправляют на уничтожение, либо возвращают владельцу, чтобы он сам с ними разобрался. Всего с начала года на пунктах пропуска выявили и отправили на уничтожение 200 тонн продукции.
Что касается магазинов и объектов питания в Петербурге, то тут объем изъятого на порядок меньше — 11 тонн за девять месяцев 2024 года. Это, к слову, примерно столько же, сколько было в аналогичный период прошлого года.
— Всего было проверено более 1,1 тысячи сетевых магазинов и объектов питания. Были отобраны пробы, и в 3,3 процента выявили несоответствие по микробиологическим показателям, еще менее одного процента неудовлетворительных проб по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, — добавила начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Петербургу Инна Соколовская.
Примечательно, что иногда в баночках с икрой не находят ДНК того вида рыбы, которая указана на этикетке. Такая продукция также изымается.