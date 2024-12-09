Антибиотики, мышьяк и ртуть: Чем может быть опасна баночка икры из магазинов Петербурга

Совсем скоро Новый год, а этот праздник редко когда обходится без бутербродов с икрой. Правда, этот продукт не всегда может быть безопасным. Порой в нем находят антибиотики, мышьяк, ртуть и опасные бактерии. Такие партии не раз находили в Петербурге. Об этом рассказала начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора Ольга Пантелеева на пресс-конференции в ТАСС.