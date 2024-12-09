Завтра казанцы смогут посетить Государственный музей изобразительных искусств без оплаты

Завтра жители и гости Казани смогут бесплатно посетить Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Традиционно акция проходит каждый первый вторник месяца. Но в этот раз день свободного посещения в главном здании (Усадьба Сандецкого) был перенесен на 10 декабря из-за смены экспозиции.
Изменения не коснулись филиалов ГМИИ РТ (Галереи современного искусства и Национальной художественной галереи «Хазинэ»), сообщается в телеграм-канале музея.
В этот вторник всех желающих ждут в Усадьбе Сандецкого в рабочие часы (с 10 до 18:00) по адресу: ул. К. Маркса, 64.
Напомним, ранее в ГМИИ РТ начала работу новая выставка «Импрессионист Константин Кузнецов. Россия — Франция. Возвращение». В экспозиции представлено более 80 произведений живописи и графики, а также фотографии и архивные материалы.