Завтра казанцы смогут посетить Государственный музей изобразительных искусств без оплаты

Завтра жители и гости Казани смогут бесплатно посетить Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Традиционно акция проходит каждый первый вторник месяца. Но в этот раз день свободного посещения в главном здании (Усадьба Сандецкого) был перенесен на 10 декабря из-за смены экспозиции.