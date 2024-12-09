Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГАИ Башкирии анонсировала начало специальной операции против должников

ГАИ начала в Башкирии спецоперацию «Должник».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 декабря, Госавтоинспекция начала в Башкирии операцию «Должник». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

Основная цель профилактического мероприятия заключается напоминание водителям, привлеченным к административной ответственности, о неуплаченных штрафах. Согласно законодательству, неуплата штрафов в течение 60 дней может грозить либо еще одним штрафом, но уже вдвое большем, либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами до 50 часов.

Операция «Должник» продлится ровно неделю — до 16 декабря.

— Желаю всем хорошего дня и безопасных дорог, — пожелал Севастьянов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.