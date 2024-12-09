ГАИ Башкирии анонсировала начало специальной операции против должников

Сегодня, 9 декабря, Госавтоинспекция начала в Башкирии операцию «Должник». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.
Основная цель профилактического мероприятия заключается напоминание водителям, привлеченным к административной ответственности, о неуплаченных штрафах. Согласно законодательству, неуплата штрафов в течение 60 дней может грозить либо еще одним штрафом, но уже вдвое большем, либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами до 50 часов.
Операция «Должник» продлится ровно неделю — до 16 декабря.
— Желаю всем хорошего дня и безопасных дорог, — пожелал Севастьянов.
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