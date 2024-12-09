Запуск на орбиту четырех красноярских спутников перенесли на конец 2025 года

«Космическая миссия ReshUCube-3 университета Решетнева планируется к запуску в конце 2025 года, — сказали в пресс-службе. — Перенос связан со сложностью разработки — требуется время, чтобы сделать спутники, максимально способными к миссии. Кроме того, есть некая очередность запусков на самом космодроме. Миссия будет состоять из четырех космических аппаратов класса CubeSat. Ученые университета Решетнева планируют запустить три спутника формата 1U и один спутник формата 3U. Эти спутники будут запущены одновременно и будут лететь, поддерживая расстояние друг с другом порядка 1−2 тыс. км».