Запуск на орбиту четырех красноярских спутников перенесли на конец 2025 года

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Запуск на орбиту с космодрома Восточный четырех космических спутников, разработанных учеными Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, отложен до конца 2025 года. Спутники используются для изучения разработанной технологии межспутникового интернета, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Университет Решетнева разрабатывает семейство космических аппаратов в рамках миссии ReshUCube-3. Это будут четыре аппарата, которые смогут на орбите общаться друг с другом и самоорганизовываться для выполнения целей миссии. В планах было запустить спутники в конце 2024 года.
«Космическая миссия ReshUCube-3 университета Решетнева планируется к запуску в конце 2025 года, — сказали в пресс-службе. — Перенос связан со сложностью разработки — требуется время, чтобы сделать спутники, максимально способными к миссии. Кроме того, есть некая очередность запусков на самом космодроме. Миссия будет состоять из четырех космических аппаратов класса CubeSat. Ученые университета Решетнева планируют запустить три спутника формата 1U и один спутник формата 3U. Эти спутники будут запущены одновременно и будут лететь, поддерживая расстояние друг с другом порядка 1−2 тыс. км».
По данным университета, основная цель космической миссии — проведение экспериментов с разработанной технологией межспутникового интернета. «Космические аппараты будут взаимодействовать друг с другом, находясь в единой интернет сети. В эту сеть также будут входить наземные станции управления и пользовательские терминалы. Эта технология позволит аппаратам обмениваться между собой информацией для выполнения задач ретрансляции пользовательской информации, выполнения синхронных физических измерений, управления аппаратами, которые не в зоне видимости наземной станции управления», — сообщили в пресс-службе.
В рамках миссии планируются эксперименты с технологией спутникового интернета вещей и маломощных наземных терминалов для передачи данных с Земли на космические аппараты. «Эти задачи важны, так как сейчас перед страной стоит задача создания многоспутниковых группировок связи для обеспечения связью, интернетом вещей, доступом в интернет всей России. Для образовательных задач наши спутники оснащены еще и камерами, датчиками радиации, магнитного поля, температуры», — сказали в университете.
Космические аппараты создаются лабораторией в университете Решетнева в рамках программы «Дежурный по планете» Фонда содействия инновациям и при поддержке благотворительного фонда им. Хазрета Совмена (президент Адыгеи 2002−2007 годах).
Об университете.
Университет Решетнева образован в 2016 году. Вуз занимается разработкой в сфере космических технологий, спутникостроения, лесовосстановления.