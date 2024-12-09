Как убрать многотонные грузовики с городских дорог

Это приводит к увеличению количества заторов, ухудшает экологию и многократно усиливает износ асфальтобетонного покрытия.
Решение проблемы власти видят в разработке «грузового каркаса», с определением перечня улиц, по которым будет организовано движение грузового и транзитного транспорта без заезда в жилые районы, а также увеличения штрафов за нарушения в 10 раз. В ситуации разбирался rostov.aif.ru.
История ограничений.
О создании в Ростове ограничений для фур заговорили ещё в 2021 году — тогда была принята Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Разработчики посчитали, что нужен «грузовой каркас», в который войдут крупные улицы мегаполиса: Нансена, Левобережная, 1-я Луговая, Малое Зелёное кольцо, Вятская, Штахановского, проспекты Шолохова, Королёва, Стачки (западнее улицы Малиновского), переулок Машиностроительный и другие. В перспективе к ним добавятся планируемые соединения Темерницкого моста с улицей Оганова, дорога от Театрального проспекта. А вот в центре, на Берберовке и Нахичевани, разработчики предлагали запретить грузовики. За основу брался пример из Москвы.
«Там сначала ввели ограничения по времени — сказали, что подвоз может осуществляться только в ночное время. Когда и это перестало помогать, то потребовали уменьшение тоннажа. В пределах третьего кольца не могут ездить фуры, а в самый центр разрешено автомобилям типа “Газель”. Если движение спланировано, то система работает», — считает представитель компании-разработчика Константин Тихонов.
С конца 2022 года в Ростове ввели запрет на движение через город транзитного транспорта весом более 12 тонн. Также в администрации мегаполиса обсуждают возможность ограничения движения для грузовиков в часы пик. А летом 2024 года появился запрет на въезд фур на улицу Малиновского.
Заплатить, а не объезжать.
Контролировать нарушителей должны комплексы фото-видеофиксации. Уже сейчас власти ротируют места установок камер. Но не всё так безоблачно.
«Это массово отразилось на количестве составленных протоколов и выписанных штрафов. Однако штраф небольшой — 500 рублей. И порой дешевле его оплатить, чем ехать в объезд. Поэтому Минтранс РФ вышел с инициативой увеличения штрафов», — пояснил директор департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Денис Водопьянов.
По его словам, пока вводившийся летом 2024 года запрет на въезд фур на Малиновского в пиковые нагрузки не сработал. Водителю фуры, действительно, пока проще и дешевле заплатить, чем «нарезать круги».
Впрочем, власти надеются, что всё изменится после того, как будет полностью построена Западная хорда — последняя составляющая будущего Ростовского транспортного кольца (РТК). И большегрузы пойдут в обход донской столицы.
По словам Дениса Водопьянова, городские власти намерены закрыть центр, Нахичевань и Рабочий городок, где будет полный запрет на въезд для грузовиков весом больше 26 тонн. То есть под ограничения не будут попадать, например, «КАМАЗы» без прицепов.
Лучше с «каркасом».
До конца 2024 года в мэрии обещали разработать Схему маршрутизации грузового транспорта. Один из важных шагов в разработке «грузового каркаса». Этот документ должен регламентировать движение фур в пределах мегаполиса.
«Грузовой каркас — важная составляющая для решения проблем общественного транспорта и цифровизации, — уверен замдиректора компании оператора безналичной оплаты в транспорте региона ООО “АРПС” Алексей Торицын. — Я имею в виду систему видеонаблюдения, фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которая обеспечивает контроль движения по полосе общественного транспорта, и контроль въезда грузовых машин в городе».
По планам мэрии, полностью проект будет внедрён в Ростове в 2026 году. А пока нарушители будут подвергаться штрафу. Одно из предложений, которое сейчас обсуждается на законодательном и исполнительном уровнях, — увеличение размера штрафа в 10 раз.
«Сейчас нарушитель обязан заплатить 500 рублей, а с учётом скидки 50% за своевременное погашение — 250 рублей. Этого мало. Например, в Москве штрафы подняли до 5 тыс. рублей, и нарушителей сразу убавилось», — резюмировал президент Ассоциации перевозчиков Ростовской области Магомед Дарсигов.