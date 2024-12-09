Как убрать многотонные грузовики с городских дорог

О создании в Ростове ограничений для фур заговорили ещё в 2021 году — тогда была принята Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Разработчики посчитали, что нужен «грузовой каркас», в который войдут крупные улицы мегаполиса: Нансена, Левобережная, 1-я Луговая, Малое Зелёное кольцо, Вятская, Штахановского, проспекты Шолохова, Королёва, Стачки (западнее улицы Малиновского), переулок Машиностроительный и другие. В перспективе к ним добавятся планируемые соединения Темерницкого моста с улицей Оганова, дорога от Театрального проспекта. А вот в центре, на Берберовке и Нахичевани, разработчики предлагали запретить грузовики. За основу брался пример из Москвы.