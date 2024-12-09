В РФ создали установку для лечения самых сложных видов рака

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создали уникальную установку, которая лечит самые сложные виды рака, в том числе глиобластому (агрессивную опухоль головного мозга), сообщил ТАСС главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН, лауреат премии «Вызов» за 2024 год Сергей Таскаев. Одна из установок уже работает в Китае, скоро они появятся в ведущих онкологических центра России.
Ученый получил премию за разработку компактного ускорительного источника нейтронов, пригодного для широкого круга исследований, в том числе для нейтронозахватной терапии.
Лучевая терапия — воздействие на опухоли ионизирующим излучением или потоком частиц высоких энергий — больше столетия входит в число стандартных инструментов врачей-онкологов. Во многих случаях этот метод незаменим. Но, как и у химиотерапии, у него есть недостаток: радиация наряду с опухолевыми клетками повреждает и здоровые. Решением проблемы мог бы быть метод, который убивал бы избирательно только клетки опухолей, но никак не влиял на окружающие здоровые ткани.
«Наша разработка предназначена для лечения онкологических заболеваний с использованием бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). В отличие от уже существующих методов, таких как протонная или гамма-терапия, наша установка обеспечивает уникальное качество нейтронного пучка. Она была специально спроектирована для достижения максимальной концентрации эпитепловых нейтронов, минимизируя количество быстрых и тепловых нейтронов, что делает лечение более точным и безопасным», — сказал он.
О методе БНЗТ.
Суть метода БНЗТ заключается в накоплении борсодержащего препарата в опухолевых клетках, после чего пациенты подвергаются нейтронному облучению. Нейтроны активно взаимодействуют с бором, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, содержащих бор, разрушая их изнутри. Это минимизирует повреждение здоровых тканей и органов, что делает метод крайне перспективным для сложных форм рака.
БНЗТ особенно эффективна для лечения быстрорастущих опухолей.
«Важным элементом терапии является препарат бор-фениоаланин, который опухоли “поедают” из-за своей повышенной потребности в питательных веществах. В результате клетки накапливают бор, и облучение становится точным и прицельным», — пояснил Сергей Таскаев.
Он отметил, что несмотря на экспериментальный статус технологии, в мире уже функционируют четыре установки для клинических испытаний.
«Одна из них — созданная нами для Китая, что сделало эту страну второй в мире, приступившей к лечению пациентов по данной методике. Сейчас мы завершаем сборку установки для Центра онкологии им. Блохина в Москве и рассчитываем ввести ее в эксплуатацию уже в апреле, сделав Россию четвертой страной, практикующей этот метод на уровне клинических испытаний», — сказал ученый.
О премии.
Организатор и учредитель Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» — Фонд развития научно-культурных связей «Вызов». Соучредитель премии — Газпромбанк. Партнерами выступают «Росатом», фонд «Росконгресс», правительство Москвы. Премия «Вызов» приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.