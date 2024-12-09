В РФ создали установку для лечения самых сложных видов рака

Лучевая терапия — воздействие на опухоли ионизирующим излучением или потоком частиц высоких энергий — больше столетия входит в число стандартных инструментов врачей-онкологов. Во многих случаях этот метод незаменим. Но, как и у химиотерапии, у него есть недостаток: радиация наряду с опухолевыми клетками повреждает и здоровые. Решением проблемы мог бы быть метод, который убивал бы избирательно только клетки опухолей, но никак не влиял на окружающие здоровые ткани.