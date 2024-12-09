Лауреат премии «Вызов» сообщил о создании в РФ материалов для лекарств будущего

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создают уникальные материалы для лекарственных средств будущего, а также для аэрокосмической и горнодобывающих отраслей, сообщил ТАСС заведующий лабораторией Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН), лауреат научной премии «Вызов» за 2024 год Леонид Ферштат.
Ученый получил премию за передовые исследования в области создания органических функциональных материалов многоцелевого назначения на основе высокоазотных молекулярных структур.
«Основным результатом нашей работы стало создание органических молекул с высоким содержанием атомов азота. Эта задача всегда считалась сложной и оставалась практически нерешенной до наших исследований», — сказал он.
По его словам, подобные соединения могут успешно применяться в медицине.
«Эти структуры способны высвобождать оксид азота в организме человека — важную биологически активную молекулу, регулирующую расширение сосудов и предотвращающую образование тромбов. Более того, такие соединения обладают противоопухолевыми свойствами, что открывает перспективы в разработке новых лекарственных средств. Таким образом, мы заложили прочный научный фундамент как для материаловедческих исследований, так и для фармакологии будущего», — пояснил ученый.
Ученый отметил, что синтезированные соединения «демонстрируют значительную термическую стабильность, что делает их перспективными для использования в аэрокосмической отрасли и горнодобывающей промышленности, особенно в качестве компонентов топлив».
Перспективные разработки.
Леонид Ферштат сообщил, что в настоящее время ученые совершенствую полученные материалы, сосредоточив усилия на создании гибридных молекулярных систем — органо-неорганических структур с уникальными свойствами.
«Мы также продолжаем поиск перспективных фармакологически активных веществ на основе уже накопленных знаний. Исследования в этой области направлены на создание следующего поколения лекарственных препаратов, способных эффективно воздействовать на организм на молекулярном уровне», — сказал он.
О премии.
Организатор и учредитель Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» — Фонд развития научно-культурных связей «Вызов». Соучредитель премии — Газпромбанк. Партнерами выступают Росатом, Фонд Росконгресс, правительство Москвы. Премия «Вызов» приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.