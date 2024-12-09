Лауреат премии «Вызов» сообщил о создании в РФ материалов для лекарств будущего

«Эти структуры способны высвобождать оксид азота в организме человека — важную биологически активную молекулу, регулирующую расширение сосудов и предотвращающую образование тромбов. Более того, такие соединения обладают противоопухолевыми свойствами, что открывает перспективы в разработке новых лекарственных средств. Таким образом, мы заложили прочный научный фундамент как для материаловедческих исследований, так и для фармакологии будущего», — пояснил ученый.