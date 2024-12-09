Премией «Вызов» в 2024 году награждены пять российских и один иностранный ученый

В номинации «Ученый года» за суммарный личный вклад и изменение ландшафта науки и технологий лауреатом стал член-корреспондент Российской академии наук Валерий Тучин. Ученый получил премию за выдающийся вклад в области наук о жизни, а также в новую междисциплинарную область знаний и технологий — биофотонику, изучающую взаимодействие света с биологическими тканями для диагностики, лечения и научных исследований в медицине.