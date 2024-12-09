Премией «Вызов» в 2024 году награждены пять российских и один иностранный ученый

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Национальной премией в области будущих технологий «Вызов» за 2024 год отмечены пять российских и один иностранный ученый, сообщили организаторы премии на пресс-конференции в Москве.
Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Евгений Антипов и профессор Сколтеха Артем Абакумов стали победителями в номинации «Прорыв» за создание фундаментальных и практических основ разработки и производства электродных материалов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
В номинации «Перспектива» за научное достижение, повлиявшее на динамику развития науки и технологий (вручается участникам до 35 лет), лауреатом стал заведующий лабораторией Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН) Леонид Ферштат. Ученый отмечен премией за передовые исследования в области создания органических функциональных материалов многоцелевого назначения на основе высокоазотных молекулярных структур.
Главный научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Сергей Таскаев назван победителем в номинации «Инженерное решение» за разработку компактного ускорительного источника нейтронов, пригодного для широкого круга исследований, в том числе для нейтронозахватной терапии.
В номинации «Ученый года» за суммарный личный вклад и изменение ландшафта науки и технологий лауреатом стал член-корреспондент Российской академии наук Валерий Тучин. Ученый получил премию за выдающийся вклад в области наук о жизни, а также в новую междисциплинарную область знаний и технологий — биофотонику, изучающую взаимодействие света с биологическими тканями для диагностики, лечения и научных исследований в медицине.
В международной номинации «Открытие/Discovery» лауреатом стал директор Международного центра исследований мозга приматов (ICPBR), почетный директор Института биологической кибернетики им. Макса Планка Никос Логотетис. Он отмечен за основополагающий вклад в создание метода функциональной магнитно-резонансной томографии и введение его в повседневную научную и клиническую практику для исследования активности мозга человека.
Организатор и учредитель Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» — Фонд развития научно-культурных связей «Вызов». Соучредитель премии — Газпромбанк. Партнерами выступают Росатом, Фонд Росконгресс, правительство Москвы. Премия «Вызов» приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.