Депрессию не вылечит, но настроение поднимет: В Ростове психиатр создает шоколадное шампанское, сладкие елки и шары

Ростовский врач-психиатр 30-летняя Татьяна Шевченко лечит пациентов от депрессии, а в свободное от приема время делает вкусные «антидепрессанты» — фигурные изделия из шоколада. В декабре заказов особенно много, ведь сладости — беспроигрышный вариант для подарка.
Шоколданая елка с орехами и ягодами создается по принципу пирамидки из архива героя публикации.
ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ.
— Конечно, я слышала, что шоколад стимулирует выработку в организме эндорфинов — гормонов счастья, — говорит психиатр, ставший еще и кондитером. — Депрессию он, конечно, не вылечит, а вот настроение — поднимет. Главное — не увлекаться и не заедать стресс сладостями.
Все началось с видеокурса по изготовлению пряников, который Татьяна купила в подарок маме — кондитеру по образованию. В итоге увлеклась сама: научилась делать расписные пряники и фигурный шоколад.
Легким делом это не назовешь. Шоколадную массу нужно грамотно темперировать, иначе пострадают вкус и не получится тот самый хруст, что раздается при разломе плитки.
— Сначала шоколад нужно нагреть до определенной температуры, потом остудить, потом снова нагреть… Ошибешься хоть чуть-чуть — все пропало. Однажды я нагрела массу до 46 градусов вместо сорока пяти, и полкило шоколада стали непригодными для работы. Чтобы избежать таких потерь, я стала пользоваться гирометром — для бесконтактного измерения температуры.
Такое шампанское нужно есть, а не пить из архива героя публикации.
ПИРОЖНЫЕ В ВИДЕ БАНОЧЕК С КРАСНОЙ ИКРОЙ.
Расплавленную шоколадную массу ростовчанка заливает в силиконовые формы, а готовые фигурки расписывает. В ассортименте Татьяны — сладости в виде бутылок шампанского, елочных шаров, снежинок, зимних шапочек, Дедов Морозов и символов года. В 2024-м кондитер устроит целый серпентарий из больших и маленьких змей.
А еще она может делать пирожные в виде баночек с красной икрой: представляете, как удивятся гости, если хозяин вонзит в нее зубы?
Бессменный хит Татьяны — многоярусная шоколадная елка. Кондитер собирает ее, словно пирамидку: нанизывает шоколадные кольца на конус, украшает сушеными ягодами, орешками и венчает съедобной звездой.
Пирожное в виде баночки с красной икрой поможет разыграть гостей из архива героя публикации.
СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД.
Самые трудозатратные в изготовлении — съедобные домики с куколками. На них может уйти пять-шесть часов. Для такого подарка нужно приготовить шоколадную массу определенным способом, чтобы она напоминала пластилин. Тогда из нее можно будет вылепить куколку: тельце, прическу, одежду, личико и расписать наряд с помощью пищевых красителей.
Интересно создаются и корпусные конфеты. Сначала на форму распыляется какао-масло, потом заливается шоколад и сразу выливается. Остается налипший на стенки тонкий слой — корпус. В него выкладывается начинка и закрывается шоколадным «дном».
Татьяна вовлекла в сладкое производство родственников. Живущая по соседству бабушка делает заготовки, а внучка расписывает и оформляет. Муж сделал в рабочем помещении подсветку, провел пневмолинию, по которой воздух от компрессора в подвале поступает в «шоколадную» комнату. Он нужен для работы краскопульта. И, конечно, мужчина помогает супруге перевозить готовый товар. И хотя семье далеко до масштабов героя фильма «Чарли и шоколадная фабрика», но сто пятьдесят сладостей в день родственники делают легко.
Главная помощница Татьяны — ее бабушка из архива героя публикации.
НОВОГОДНИЕ «ОПОЗДУНЫ».
Идеи для будущих работ Татьяна придумывает сама, находит на просторах Интернета или у «коллег по цеху». Бывает, человек заказывает что-то определенное. Например, одна девушка захотела подарить подруге капитанские погоны из шоколада. Так она решила пожелать старшему лейтенанту полиции скорейшего повышения по службе.
— Самое частое, что я слышу от людей — как это можно есть? Посетители ярмарок принимают мои фигурки за сувениры. Приходится доказывать, что они съедобные.
А у некоторых сластен даже рот не открывается на такую красоту. Ставят шоколадный шедевр в сервант и любуются вместо того, чтобы употребить.
Казалось бы с таким ремеслом у Татьяны нет проблем с подарками для родных. Но этот тот случай, когда «сапожник» может остаться без «сапог».
Сладости — почти всегда беспроигрышный вариант для подарка из архива героя публикации.
— В прошлом году у меня раскупили все изделия! Пришлось бегать по магазинам — искать подарки. С тех пор я оставляю запас шоколадных плиток для своих близких.
Заказывать презенты, конечно, лучше заранее. Но всегда есть люди, которых бабушка Татьяны называет «опоздуны» — покупают сладости 31 декабря и даже на следующий день.
По наблюдению Татьяны, цены на шоколад выросли.
— С началом санкций он подорожал процентов на двадцать. А в этом году из-за плохого урожая какао бобов — почти вдвое. Если раньше 10 килограммов стоили 9−10 тысяч, то сейчас — 18−19 тысяч! Я изо всех сил стараюсь не повышать сильно цены на свою продукцию. Ведь хочется, чтобы мои подарки дарили людям только хорошее и праздничное настроение.
Шоколад дает огромный простор для творчества из архива героя публикации.