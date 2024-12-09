Депрессию не вылечит, но настроение поднимет: В Ростове психиатр создает шоколадное шампанское, сладкие елки и шары

Татьяна вовлекла в сладкое производство родственников. Живущая по соседству бабушка делает заготовки, а внучка расписывает и оформляет. Муж сделал в рабочем помещении подсветку, провел пневмолинию, по которой воздух от компрессора в подвале поступает в «шоколадную» комнату. Он нужен для работы краскопульта. И, конечно, мужчина помогает супруге перевозить готовый товар. И хотя семье далеко до масштабов героя фильма «Чарли и шоколадная фабрика», но сто пятьдесят сладостей в день родственники делают легко.