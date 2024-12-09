В Краснодаре откроют памятник Леонарду Гатову и сквер его имени

Торжественное открытие памятника состоится 12 декабря в 12 часов по адресу Краснодар, ул. Стасова, 175.
Кроме того, после реконструкции будет торжественно открыт сквер имени Гатова.
В честь открытия памятника основателю «Премьеры» и реконструкции сквера артисты КМТО «Премьера» подготовили концертную программу.
Напомним, сквер имени Леонарда Гатова набрал 42 тысячи голосов на всероссийском онлайн-голосовании по выбору территории для благоустройства.
Мы писали, в Краснодаре в сквере Гатова начали устанавливать елку высотой 15 метров. Это искусственное дерево стало пятым, которое монтируют в краевом центре к новогодним праздникам.