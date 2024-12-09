Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре откроют памятник Леонарду Гатову и сквер его имени

Скульптуру народному артисту России, лауреату премии Правительства РФ в области театрального искусства им. Ф. Волкова, Герою труда Кубани, почетному гражданину Краснодара Леонарду Григорьевичу Гатову разработал и воплотил в бронзе известный краснодарский скульптор Мигран Арутюнян.

Торжественное открытие памятника состоится 12 декабря в 12 часов по адресу Краснодар, ул. Стасова, 175.

Кроме того, после реконструкции будет торжественно открыт сквер имени Гатова.

В честь открытия памятника основателю «Премьеры» и реконструкции сквера артисты КМТО «Премьера» подготовили концертную программу.

Напомним, сквер имени Леонарда Гатова набрал 42 тысячи голосов на всероссийском онлайн-голосовании по выбору территории для благоустройства.

Мы писали, в Краснодаре в сквере Гатова начали устанавливать елку высотой 15 метров. Это искусственное дерево стало пятым, которое монтируют в краевом центре к новогодним праздникам.

монументы