Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский санаторий попался на загрязнении Волги

Санаторий сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в Волгу.

Санаторий «Автомобилист», расположенный в Нижегородской области, нарушает экологические нормы. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

После проверки, проведенной инспекторами Росприроднадзора, было выявлено, что санаторий сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в Волгу. Это создает угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Проверка показала, что место сброса сточных вод не соответствует указанному в документах. Вода сбрасывается на заболоченную территорию, которая затоплена сточными водами.

Анализ проб воды показал, что уровень загрязнения превышает допустимые нормы по многим показателям. Например, содержание сульфидов превышено в 46 раз, аммония — в 62 раза, БПК5 — в 24,5 раза, молибдена — в 11 раз, меди — в 8 раз.

Также было установлено, что санаторий не ведет требующегося учета объема и качества сбрасываемых сточных вод. Программа экологического контроля санатория не соответствует установленным требованиям, а отчет об осуществлении контроля не был представлен в Росприроднадзор.

По результатам проверки, санаторию было выдано предписание об устранении всех нарушений. В ближайшее время будут вынесены решения о привлечении к административной ответственности юридического лица и ответственных должностных лиц.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что полигон ТКО «МАГ‑1» оштрафовали за нарушение экологических требований.

экология