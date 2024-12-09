Нижегородский санаторий попался на загрязнении Волги

Санаторий «Автомобилист», расположенный в Нижегородской области, нарушает экологические нормы. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
После проверки, проведенной инспекторами Росприроднадзора, было выявлено, что санаторий сбрасывает недостаточно очищенные сточные воды в Волгу. Это создает угрозу для окружающей среды и здоровья людей.
Проверка показала, что место сброса сточных вод не соответствует указанному в документах. Вода сбрасывается на заболоченную территорию, которая затоплена сточными водами.
Анализ проб воды показал, что уровень загрязнения превышает допустимые нормы по многим показателям. Например, содержание сульфидов превышено в 46 раз, аммония — в 62 раза, БПК5 — в 24,5 раза, молибдена — в 11 раз, меди — в 8 раз.
Также было установлено, что санаторий не ведет требующегося учета объема и качества сбрасываемых сточных вод. Программа экологического контроля санатория не соответствует установленным требованиям, а отчет об осуществлении контроля не был представлен в Росприроднадзор.
По результатам проверки, санаторию было выдано предписание об устранении всех нарушений. В ближайшее время будут вынесены решения о привлечении к административной ответственности юридического лица и ответственных должностных лиц.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что полигон ТКО «МАГ‑1» оштрафовали за нарушение экологических требований.