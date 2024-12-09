Лукашенко определил единственного организатора конкурса «Мисс Беларусь»

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ, установивший единственного организатора национального конкурса красоты, сообщает пресс-служба президента.
Так президентским указом (№ 459 от 9 декабря 2024-го) Национальная школа красоты наделена статусом единого координатора по организации и проведению Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь».
Теперь также только Национальная школа красоты будет заниматься отбором представителей Беларуси на международные конкурсы красоты.
Ранее мы писали, что глава республики изменил условия использования слов «национальный» и «белорусский». И еще президент определил, кто сможет представлять Беларусь на международных конкурсах.
— Нормы указа позволят обеспечить защиту интересов страны и осуществлять на самом высоком профессиональном уровне подготовку национальных участников к значимым международным мероприятиям, — прокомментировали в пресс-службе президента.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 женщин и 18 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.