Лукашенко определил, кто сможет представлять Беларусь на международных конкурсах

И Беларусь, согласно указу, на таких мероприятиях физлицо или коллектив смогут представлять только при условии, что ими пройден национальный отбор или их направила на конкурс госорганизация. Еще одним вариантом может быть уведомление государственного органа о намерении принять участие в таком мероприятии.