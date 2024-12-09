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Лукашенко определил, кто сможет представлять Беларусь на международных конкурсах

Лукашенко подписал указ о представлении Беларуси на международных конкурсах.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, регламентирующий условия представления республики на международных мероприятиях и конкурса, сообщает пресс-служба президента.

В частности, указом о представлении Беларуси на международных мероприятиях определяется порядок участия представителей страны на различного рода конкурсах и состязаниях — культурных, спортивных, образовательных. Речь идет о мероприятиях, документы о проведении которых предусматривают представительство государства только одним лицом или командой.

И Беларусь, согласно указу, на таких мероприятиях физлицо или коллектив смогут представлять только при условии, что ими пройден национальный отбор или их направила на конкурс госорганизация. Еще одним вариантом может быть уведомление государственного органа о намерении принять участие в таком мероприятии.

Также президент изменил условия использования слов «национальный» и «белорусский».

И еще Лукашенко определил единственного организатора конкурса «Мисс Беларусь».

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 женщин и 18 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.