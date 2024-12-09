Лукашенко изменил условия использования слов «национальный» и «белорусский»

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ, который определил, как страну должны представлять во время международных мероприятий. О подписании указа № 459 от 9 декабря 2024-го сообщила пресс-служба президента.
Согласно президентскому указу с 1 марта 2025-го использовать слова «Республика Беларусь», «Беларусь», «национальный» и «белорусский» в названии культурных, спортивных и образовательных мероприятий, на которых отбираются лица для подготовки к участию в международных мероприятиях от республики, будет возможно только, если организатор мероприятия — государственная организация.
Кроме того, Лукашенко определил единственного организатора конкурса «Мисс Беларусь».
И еще президент определил, кто сможет представлять Беларусь на международных конкурсах.
Также президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 женщин и 18 мужчин, осужденных за экстремистские преступления.