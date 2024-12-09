Эксперт Тучин считает, что в области биофотоники у России учится весь мир

«Биофотоника находит применение в самых разных областях медицины. От оптической диагностики до лазерной хирургии — везде, где используется свет. Это обширная наука, охватывающая диагностику, лечение и сопровождение хирургических операций. Ее главное преимущество — безопасность. В отличие от рентгеновской или магнитно-резонансной томографии, где присутствует ионизирующее излучение или сильные магнитные поля, биофотоника использует безопасные световые источники. Свет позволяет не только диагностировать, но и лечить. Например, ультразвук по безопасности сравним с оптическими технологиями и тоже используется в обеих сферах, но его возможности ограничены. Новые оптические технологии не заменяют, а существенно дополняют существующие медицинские методы исследования и лечения», — сказал ученый.