Эксперт Тучин считает, что в области биофотоники у России учится весь мир

МОСКВА, 9 декабря /ТАСС/. Российские ученые являются мировыми лидерами в биофотонике, по отечественным учебникам сегодня учится весь мир, сообщил ТАСС заведующий кафедрой оптики и биофотоники Саратовского государственного университета, руководитель научного медицинского центра СГУ, лауреат премии «Вызов» за 2024 год Валерий Тучин.
Ученый получил премию за выдающийся вклад в области наук о жизни, а также в новую междисциплинарную область знаний и технологий — биофотонику, изучающую взаимодействие света с биологическими тканями, для диагностики, лечения и научных исследований в медицине. Биофотоника объединяет оптику, лазерные технологии и биологию, создавая инновационные методы, такие как оптическая когерентная томография, оптоакустическая томография, оптическая биопсия на основе спектроскопии, лазерная терапия и хирургия. Благодаря своей безопасности и широким диагностическим и терапевтическим возможностям биофотоника становится ключевым инструментом современной медицины.
Созданный членом-корреспондентом Российской академии наук Валерием Тучиным и применяемый во всем мире метод оптического просветления тканей позволяет делать живые ткани и даже целые органы прозрачными, что значительно повышает эффективность их исследования.
«Биофотоника находит применение в самых разных областях медицины. От оптической диагностики до лазерной хирургии — везде, где используется свет. Это обширная наука, охватывающая диагностику, лечение и сопровождение хирургических операций. Ее главное преимущество — безопасность. В отличие от рентгеновской или магнитно-резонансной томографии, где присутствует ионизирующее излучение или сильные магнитные поля, биофотоника использует безопасные световые источники. Свет позволяет не только диагностировать, но и лечить. Например, ультразвук по безопасности сравним с оптическими технологиями и тоже используется в обеих сферах, но его возможности ограничены. Новые оптические технологии не заменяют, а существенно дополняют существующие медицинские методы исследования и лечения», — сказал ученый.
Лауреат премии отметил, что Россия не просто лидер в этой научной области, а ее основатель и законодатель. «Учебники, написанные на основе наших трудов, используются учеными по всему миру. Наши исследования признаны ведущими мировыми компаниями. К примеру, в начале декабря к нам приезжала делегация из одной из ведущих мировых телекоммуникационных компаний, которая заинтересована во внедрении наших разработок», — сказал Тучин.
Он отметил, что российские специалисты занимаются фундаментальными исследованиями взаимодействия света с биологическими тканями.
«Наши исследования лежат в основе новых медицинских устройств, используемых в клиниках по всему миру. Например, оптическая когерентная томография, которая теперь широко применяется в медицине, была разработана при нашем участии. Сегодня около 150 компаний по всему миру создают томографы на базе этой технологии, включая российских производителей», — сказал ученый.
О премии.
Организатор и учредитель Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» — Фонд развития научно-культурных связей «Вызов». Соучредитель премии — Газпромбанк. Партнерами выступают «Росатом», Фонд «Росконгресс», правительство Москвы. Премия «Вызов» приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.