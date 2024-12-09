Пиотровский посоветовал беременным посещать Эрмитаж для легких родов

Также он отметил, что в последнее время наблюдается особый интерес к этому музею у детей, но часть посетителей этим удивлена. Пиотровский сказал, что надо радоваться, когда с младшего возраста человека водят по музеям. Не все этим довольны, но сотрудники Эрмитажа такое одобряют.