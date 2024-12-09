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Пиотровский посоветовал беременным посещать Эрмитаж для легких родов

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский посоветовал беременным женщинам посещать главный музей Петербурга, чтобы их роды прошли хорошо. Об этом он сообщил в разговоре с «Россией 24».

По мнению Пиотровского, детей к искусству необходимо приобщать еще до их рождения.

«В Эрмитаж надо приходить в утробе матери. Беременные женщины должны приходить в Эрмитаж, тогда у них и роды будут хорошие, и дети будут хорошие».

сказал гендиректор

Также он отметил, что в последнее время наблюдается особый интерес к этому музею у детей, но часть посетителей этим удивлена. Пиотровский сказал, что надо радоваться, когда с младшего возраста человека водят по музеям. Не все этим довольны, но сотрудники Эрмитажа такое одобряют.

выставки и музеи
искусство