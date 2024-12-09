В Ростове спрос на аренду залов увеличился в два раз по сравнению с прошлым годом

Жители Ростова стали в два раза чаще интересоваться арендой площадок для корпоративов. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили аналитики «Авито Услуг».
— В октябре текущего года количество запросов на аренду площадок на Авито Услугах увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщили в компании.
Стоимость аренды начинается от 1 300 рублей за час. Исследователи уточняют, что это среднее значение. Фактическая цена зависит от местоположения и площади зала, числа украшений и посадочных мест.
По данным аналитиков, ростовчане стали чаще искать и специалистов по оформлению залов.
— Уже сейчас спрос на такую услугу повысился на 7%, — говорится в исследовании.