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В Ростове спрос на аренду залов увеличился в два раз по сравнению с прошлым годом

Средняя стоимость почасовой аренды помещений в Ростове начинается от 1,3 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростова стали в два раза чаще интересоваться арендой площадок для корпоративов. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили аналитики «Авито Услуг».

— В октябре текущего года количество запросов на аренду площадок на Авито Услугах увеличилось на 100% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщили в компании.

Стоимость аренды начинается от 1 300 рублей за час. Исследователи уточняют, что это среднее значение. Фактическая цена зависит от местоположения и площади зала, числа украшений и посадочных мест.

По данным аналитиков, ростовчане стали чаще искать и специалистов по оформлению залов.

— Уже сейчас спрос на такую услугу повысился на 7%, — говорится в исследовании.