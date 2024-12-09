Технологический суверенитет страны обсудили на площадке ДГТУ

В Ростовской области прошел Международный саммит инновационных центров «АгриФуд Россия». Он собрал заинтересованные в технологическом развитии РФ стороны — представителей бизнеса, власти, науки, а также студентов.
Участники мероприятия представили свое видение развития агросектора в стране, обсудили задачи по научно-технологическому прогрессу и кадровому обеспечению отрасли.
В мероприятии приняла участие депутат Лидия Новосельцева. Фото: пресс-служба Лидии Новосельцевой.
— Неслучайно площадкой Саммита в Ростовской области стал Донской государственный технический университет. Для нашего региона он является опорным вузом, обеспечивающим специалистами высокой квалификации, — прокомментировала депутат донского парламента, заместитель председателя Союза машиностроителей России, директор по персоналу ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева.
В вузе уже более 20 лет действует базовая кафедра ростовского вертолетного завода по направлению «Авиастроение». За это время она подготовила около 800 выпускников, большая часть из которых теперь работает в холдинге «Вертолеты России».
— На площадке базовой кафедры намерены внедрить производственную аспирантуру. Перед аспирантами будут ставиться конкретные задачи, направленные на решение вопросов ОПК и машиностроения, — отметила депутат.
По соглашению с «Роствертолом» преподаватели ДГТУ ведут технические предметы в инженерных ассоциированных классах Союза машиностроителей России. На Дону их открыто уже более 20.
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Университет также является координатором Многопрофильной олимпиады «Звезда» в Ростовской области, которая позволяет выявить и поддержать талантливую молодежь и занять лидирующие позиции по олимпиаде в стране.