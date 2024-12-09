Евгения Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище

Велихов — один из ведущих мировых специалистов в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза. Родился 2 февраля 1935 года в Москве, работал в Курчатовском институте с 1961 года, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора и президента НИЦ. С 1977 по 1996 год — вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор открытия и бессменный академик-секретарь отделения информатики и вычислительной техники АН СССР, ныне — отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER.