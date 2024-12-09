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Евгения Велихова похоронили на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Академик РАН, почетный президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Евгений Велихов похоронен на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Велихов умер 5 декабря на 90-м году жизни.

В числе тех, кто приехал проститься с выдающимся ученым, были президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор НИЦ Марат Камболов, вице-президенты РАН Владислав Панченко и Сергей Алдошин, академики РАН, моряки-подводники и кораблестроители.

Было совершено отпевание по православному обряду, военный оркестр исполнил марши и государственный гимн, был дан оружейный салют. Академик Велихов похоронен рядом с могилами экс-президента РАН Владимира Фортова, полярника Артура Чилингарова и актрисы Веры Васильевой.

Прощание с академиком Велиховым прошло в Доме ученых имени академика А. П. Александрова НИЦ «Курчатовский институт».

Об ученом

Велихов — один из ведущих мировых специалистов в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза. Родился 2 февраля 1935 года в Москве, работал в Курчатовском институте с 1961 года, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора и президента НИЦ. С 1977 по 1996 год — вице-президент Академии наук СССР и РАН. Инициатор открытия и бессменный академик-секретарь отделения информатики и вычислительной техники АН СССР, ныне — отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН. Инициатор международного проекта по освоению термоядерной энергии ITER.

Как общественный деятель Велихов был инициатором создания и председателем президиума Российской ассоциации содействия науке, секретарем Общественной палаты РФ в 2005—2014 годах.