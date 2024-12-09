Уфимские врачи обнаружили у женщины огромную миому матки

В гинекологическое отделение городской больницы № 18 поступила 43-летняя пациентка. Она жаловалась на боли внизу живота, обильные и длительные менструации, а также слабость и головокружение. В результате обследования у нее обнаружили многоузловую четырехкилограммовую миому матки диаметром 25 сантиметров. Из-за нескольких крупных миоматозных узлов матка увеличилась.