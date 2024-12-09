Уфимские врачи обнаружили у женщины огромную миому матки

Врачи из Уфы спасли женщину с огромной опухолью матки. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
В гинекологическое отделение городской больницы № 18 поступила 43-летняя пациентка. Она жаловалась на боли внизу живота, обильные и длительные менструации, а также слабость и головокружение. В результате обследования у нее обнаружили многоузловую четырехкилограммовую миому матки диаметром 25 сантиметров. Из-за нескольких крупных миоматозных узлов матка увеличилась.
Хирурги провели лапароскопическую операцию, в ходе которой удалили миому. Такая методика позволяет не делать больших разрезов, и это значительно ускоряет процесс восстановления.
К счастью, операция прошла успешно, и уже на пятые сутки пациентку выписали домой в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по дальнейшему восстановлению.
По словам специалистов, миома представляет собой серьезное заболевание. Оно может привести к таким осложнениям, как обильные менструации и анемия.
— Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно посещать гинеколога для профилактических осмотров, — рекомендуют в Минздраве.
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