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В столице РТ более 5 тысяч пассажиров оплатили проезд в трамваях и троллейбусах по геолокации

Приложение «Казань транспорт» скачали не менее 80 тысяч раз.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице Татарстана более 5 тысяч пассажиров оплатили проезд в трамваях и троллейбусах по геолокации. Услугу запустили несколько недель назад, ею можно воспользоваться в мобильном приложении «Казань транспорт», сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

С момента появления возможности оплаты по QR-коду и геолокации жители и гости города произвели более 80 тыс. скачиваний сервиса.

Технология основана на сопоставлении координат транспортных средств и смартфона пассажира. Для оплаты поездки необходимо включить Bluetooth и геолокацию, тогда приложение «Казань транспорт» сможет автоматически определить маршрут следования. Плата списывается после подтверждения. После внесения средств нужно показать электронный билет контролеру.

Также в наземном электрическом транспорте обновили информационные стикеры с QR-кодом, по которому можно оплатить проезд через приложение.

Напомним, на сегодня все 244 единицы наземного электротранспорта, выходящие на линию, переведены на бескондукторную систему оплаты. Наличными средствами пассажиры могут рассчитаться у водителя.