В столице РТ более 5 тысяч пассажиров оплатили проезд в трамваях и троллейбусах по геолокации

В столице Татарстана более 5 тысяч пассажиров оплатили проезд в трамваях и троллейбусах по геолокации. Услугу запустили несколько недель назад, ею можно воспользоваться в мобильном приложении «Казань транспорт», сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».