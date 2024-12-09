Лауреат «Вызова» Антипов рассказал о создании аккумуляторов нового поколения

МОСКВА, 9 декабря /ТАСС/. Российские ученые работают над созданием новых металл-ионных аккумуляторов, которые могут заменить широко используемые сегодня свинцово-кислотные, производство аккумуляторов нового поколения ведет к формированию новой промышленной отрасли в России, сказал ТАСС лауреат премии «Вызов» за 2024 год, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Евгений Антипов.
Ученый вместе с профессором «Сколтеха» Артемом Абакумовым стали лауреатами премии за создание фундаментальных и практических основ разработки и производства электродных материалов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения. «Мы на базе Сколковского института науки и технологий и МГУ имени Ломоносова создали научный кластер, способный разрабатывать конкурентоспособные решения на уровне лучших мировых лабораторий. Наши катодные материалы разрабатываются на основе собственных технологий и патентов, что позволяет выпускать аккумуляторы с характеристиками, сопоставимыми с ведущими зарубежными аналогами. Эта работа требует не только научных исследований, но и масштабного промышленного производства», — отметил лауреат премии.
По его словам, разработанные катодные материалы для металл-ионных аккумуляторов находят применение в самых различных сферах: от электротранспорта и электромобилей до беспилотных летательных аппаратов, робототехники, стационарных накопителей энергии и резервных источников питания.
«В зависимости от требований конкретного применения разрабатываются материалы с особыми характеристиками: одни обеспечивают высокую удельную энергию, другие — максимальную безопасность и долговечность», — сказал он. По его словам, российские специалисты работают над созданием технологии получения литий-ионных материалов, параллельно развивая натрий-ионные аккумуляторы. Появление литий-ионных аккумуляторов привело к распространению смартфонов и другой портативной электроники. Но литий — сырье дорогое, и его запасы ограничены.
«Несмотря на несколько меньшую удельную энергию, натрий-ионные батареи выигрывают в стоимости, мощности и способности храниться в полностью разряженном состоянии, что делает их перспективной заменой свинцово-кислотным аккумуляторам. Вполне вероятно, что они вскоре займут своё место на рынке», — добавил Антипов. Ученый отметил, что ключевым моментом в создании фундаментальных и практических основ разработки и производства электродных материалов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения стал запуск Центра электрохимических накопителей Сколковского института науки и технологий.
«Было создано уникальное оборудование, включающее линии для изготовления электродных лент, сборки аккумуляторов и тестирования материалов. В отличие от лабораторий, работающих на уровне граммов материалов, мы развернули производство на уровне тонн, что позволило выпускать реальные аккумуляторы для промышленных применений. Это пример того, как научные исследования могут сочетаться с передовым производством, создавая полноценную промышленную базу, обеспечивающую стране независимость в сфере технологий хранения энергии», — отметил Евгений Антипов.
О премии.
Организатор и учредитель Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» — Фонд развития научно-культурных связей «Вызов». Соучредитель премии — Газпромбанк. Партнёрами выступают «Росатом», Фонд «Росконгресс», правительство Москвы. Премия «Вызов» приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.