Лауреат «Вызова» Антипов рассказал о создании аккумуляторов нового поколения

Ученый вместе с профессором «Сколтеха» Артемом Абакумовым стали лауреатами премии за создание фундаментальных и практических основ разработки и производства электродных материалов для металл-ионных аккумуляторов нового поколения. «Мы на базе Сколковского института науки и технологий и МГУ имени Ломоносова создали научный кластер, способный разрабатывать конкурентоспособные решения на уровне лучших мировых лабораторий. Наши катодные материалы разрабатываются на основе собственных технологий и патентов, что позволяет выпускать аккумуляторы с характеристиками, сопоставимыми с ведущими зарубежными аналогами. Эта работа требует не только научных исследований, но и масштабного промышленного производства», — отметил лауреат премии.