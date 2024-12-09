Новогодняя ночь в Минске: где провести самые яркие часы года

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогоднюю ночь жители и гости столицы смогут отметить праздник на 20 открытых площадках, расположенных во всех районах Минска. Концертные программы с участием белорусских артистов и творческих коллективов создадут праздничное настроение, а продлятся мероприятия до трех-четырех часов утра. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.