Новогодняя ночь в Минске: где провести самые яркие часы года

В Заводском районе центрами торжеств станут площадки возле «Чижовка-Арены», бассейна «Волат» и Дворца детей и молодежи «Золак». В Ленинском районе новогодние программы пройдут возле Минского городского дворца культуры и кинотеатра «Салют».
Жителей Московского района ждут в парке имени М. Павлова, микрорайоне Брилевичи и сквере «Полянка» на улице Карла Либкнехта. В Октябрьском районе праздничная атмосфера будет царить на площади культурно-спортивного центра Белорусской железной дороги, в микрорайоне Сокол и возле магазина «Евроопт» на улице Асаналиева.
Партизанский район приглашает гостей на площадку в парке экстремальных видов спорта, а Первомайский район предлагает сразу четыре места для празднования: возле Национальной библиотеки, магазина «Пальмира», клуба «Ракетчик» и гарнизонного дома культуры.
Советский район станет местом притяжения благодаря концертной программе возле Комаровского рынка, а во Фрунзенском районе гулянья развернутся у Минского ледового дворца спорта и в парке имени Уго Чавеса. Центральный район присоединится к торжествам на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи.
Организаторы обещают насыщенную культурную программу и яркие впечатления для всех, кто решит встретить Новый год под открытым небом.