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Новогодняя ночь в Минске: где провести самые яркие часы года

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новогоднюю ночь жители и гости столицы смогут отметить праздник на 20 открытых площадках, расположенных во всех районах Минска. Концертные программы с участием белорусских артистов и творческих коллективов создадут праздничное настроение, а продлятся мероприятия до трех-четырех часов утра. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Источник: БЕЛТА

В Заводском районе центрами торжеств станут площадки возле «Чижовка-Арены», бассейна «Волат» и Дворца детей и молодежи «Золак». В Ленинском районе новогодние программы пройдут возле Минского городского дворца культуры и кинотеатра «Салют».

Жителей Московского района ждут в парке имени М. Павлова, микрорайоне Брилевичи и сквере «Полянка» на улице Карла Либкнехта. В Октябрьском районе праздничная атмосфера будет царить на площади культурно-спортивного центра Белорусской железной дороги, в микрорайоне Сокол и возле магазина «Евроопт» на улице Асаналиева.

Партизанский район приглашает гостей на площадку в парке экстремальных видов спорта, а Первомайский район предлагает сразу четыре места для празднования: возле Национальной библиотеки, магазина «Пальмира», клуба «Ракетчик» и гарнизонного дома культуры.

Советский район станет местом притяжения благодаря концертной программе возле Комаровского рынка, а во Фрунзенском районе гулянья развернутся у Минского ледового дворца спорта и в парке имени Уго Чавеса. Центральный район присоединится к торжествам на площадке у Минского государственного дворца детей и молодежи.

Организаторы обещают насыщенную культурную программу и яркие впечатления для всех, кто решит встретить Новый год под открытым небом.

туризм и отдых