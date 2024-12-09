Как бесплатно срубить елку в лесничествах Ленобласти и не нарваться на штраф и уголовное дело

Елочные иголки колются, а цены на них кусаются. Но праздника ведь хочется! У жителей Петербурга и Ленобласти есть возможность достать елку бесплатно, еще и устроить всей семье прогулку по лесу. Чтобы получить новогоднее дерево даром, нужно приехать в ближайшее лесничество и подписать пару бумаг. Корреспондент SPB.KP.RU решил проверить, как это работает.
ГЛАВНОЕ НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ С РАЗМЕРОМ.
В Ленобласти уже 9 лет перед Новым годом проводят акцию — любой желающий может сам срубить себе ель. Платить ничего не нужно. Раньше цена была символическая — 3 рубля. Но потом решили отказаться и от нее, чтобы не было мороки с банками. В Токсово охочих до новогоднего настроения встречает небольшая уютная избушка. Работает она с 10:00 до 16:00, поэтому за документом лучше заехать с утра. Договор действует сутки, срубить дерево нужно в этот же день.
— У вас, наверное, очереди? — спрашиваем у сотрудников лесничества.
— Да нет, — говорит лесничий Кавголовского участкового лесничества Александр Гончаров. — Мы выводим дополнительных сотрудников, чтобы все шло быстрее. В прошлом сезоне за елками приехали почти 4000 человек, но и тогда огромных очередей не было. Самый загруженный день был 26 декабря, но даже тогда ожидание составило всего 10 минут.
Сдаешь паспорт, через пару минут в окошко выдают договор. По нему можно срубить одну ель не выше 3 метров. Если в лесу вас встретит лесник или сотрудник полиции, договор станет индульгенцией. Затем сотрудник показывает места и выдает координаты, где можно рубить елки. Для этого выделены специальные участки.
— Рубить ели можно не в любой точке леса, — остерегает лесник. — Мы выделяем места в зоне ЛЭП или нефтепроводов, где владельцы сетей убирают растительность. Эти деревья так или иначе будут срублены. Но сейчас есть возможность, чтобы они порадовали людей, да и работы по очистке этих участков будет меньше.
После недолгой процедур идем на разрешенную поляну в поисках ели. Конечно, это не базар, где все деревья как на подбор. Да и побродить по сугробам придется. Поэтому зимняя обувь и перчатки — обязательная экипировка. А вместо топора лучше взять с собой ножовку. Так валить деревце удобнее, и срез будет аккуратным.
Вся процедура заняла около получаса и сэкономила минимум 1500 рублей. В прошлом году в Ленобласти такой возможностью воспользовались 26 000 человек.
А ЕСЛИ БЕЗ ДОГОВОРА?
Перед Новым Годом в лесах увеличены патрули в поисках нарушителей. По словам лесничего Александра Гончарова, праздник может испортить уголовное дело.
— Даже за самую маленькую елочку, срубленную без договора, может последовать уголовное дело, — подчеркивает он. — В случае такого нарушения рассчитывается ущерб, если он превышает 5 тысяч рублей, то это уже уголовное преступление.
Все непросто и с лапником. На него документы не выдают. Если вас поймают с охапкой веток, то это тоже будет нарушением. Инспектор подсчитает ущерб природе и его придется компенсировать. Кроме того, резание веток может привести к гибели ели, а это тоже может вытянуть на уголовку.
ЗА ИМПОРТНУЮ ПИХТУ ПРОСЯТ 50 ТЫСЯЧ.
А что происходит с елями в городе? Официально елочные базары откроются 20 декабря. Как правило, в Петербурге появляется около 60 официальных точек по продаже елей. Здесь цены самые доступные. Стоимость самой простой европейской ели, привезенной из Перми, стартует от 1500 рублей. Сосны чуть дороже от 2000 тысяч и выше в зависимости от размера. Но прелесть базаров в том, что с продавцами можно торговаться. Согреете его своей улыбкой, и сделает скидку.
Если кризис и экономия не про вас, то можно заглянуть в крупные магазины, где торгуют импортными елями. Звучит странно, но в Петербурге можно купить деревья, привезенные из-за границы.
— Пихты Нордмана у нас из Дании, цены на нее начинаются от 6900 за 1,5 метра, — рассказали SPB.KP.RU в одном из таких магазинов. — А пихта Фразера доставляется из Шотландии. Самая маленькая стоит 9900, самая большая — более трех метров — 49 000 рублей. В нашем климате они не растут.
— Как же их через границу везут? — удивляемся экзотическим елкам.
— Секрет фирмы! — многозначно улыбается продавец.
КСТАТИ.
Как продлить жизнь новогоднему дереву:
1. Не ставьте ель возле батареи.
2. Установите дерево в подставку с водой.
3. Перед установкой обновите срез и уберите немного коры снизу.
4. Не забывайте подливать воду.
5. В воду можно добавлять подкормку, которую продают в цветочных магазинах.