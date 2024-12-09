Как бесплатно срубить елку в лесничествах Ленобласти и не нарваться на штраф и уголовное дело

В Ленобласти уже 9 лет перед Новым годом проводят акцию — любой желающий может сам срубить себе ель. Платить ничего не нужно. Раньше цена была символическая — 3 рубля. Но потом решили отказаться и от нее, чтобы не было мороки с банками. В Токсово охочих до новогоднего настроения встречает небольшая уютная избушка. Работает она с 10:00 до 16:00, поэтому за документом лучше заехать с утра. Договор действует сутки, срубить дерево нужно в этот же день.