Тимур Батрутдинов рассказал о своих татарских корнях и связи с Казанью

Известный актер и комик Тимур Батрутдинов поделился в интервью «Комсомолке» историей своей семьи, подчеркнув, что его корни берут начало в Казани.
По словам артиста, его дедушка родом из столицы Татарстана, откуда впоследствии он перебрался в Казахстан. При этом сам Тимур первый раз побывал в Казани только на гастролях «Комеди Клаб».
«Я помню свое первое впечатление. У меня волосатость на лице, усы и бородка — скудная татарская растительность под носом и на подбородке. Я думаю, ну что же, я же так хотел вырасти, чтобы у меня росла борода, чтобы бакенбарды отращивал, чувствовал некоторую неполноценность в связи с этим, — вспоминает Тимур. — Потом я приезжаю в Казань, и вижу вокруг такие же мужчины с растительностью. Я так обрадовался, я так почувствовал единение с казанцами и вообще с татарами».
Комик также признался, что периодически присматривает недвижимость в Казани.