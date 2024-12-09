Тимур Батрутдинов рассказал о своих татарских корнях и связи с Казанью

«Я помню свое первое впечатление. У меня волосатость на лице, усы и бородка — скудная татарская растительность под носом и на подбородке. Я думаю, ну что же, я же так хотел вырасти, чтобы у меня росла борода, чтобы бакенбарды отращивал, чувствовал некоторую неполноценность в связи с этим, — вспоминает Тимур. — Потом я приезжаю в Казань, и вижу вокруг такие же мужчины с растительностью. Я так обрадовался, я так почувствовал единение с казанцами и вообще с татарами».