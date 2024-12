Басист Metallica Роберт Трухильо рассказал, как познакомился с Оззи Осборном

В то время Осборн работал над своим сольником No More Tears (1991) в Devonshire Studios (Северный Голливуд). В том же пространстве Трухильо записывал дебютный альбом со своим тогдашним коллективом Infectious Grooves — The Plague That Makes Your Booty Move… It’s the Infectious Grooves (1991). У Оззи имелась привычка приходить к другим артистам и проводить с ними время. «Он был диким тогда», — заметил Роберт в подкасте One Life One Chance. Исполнитель добавил, что Осборна искали члены его команды, а тот просил не рассказывать им о его визитах к коллегам.