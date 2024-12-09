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Басист Metallica Роберт Трухильо рассказал, как познакомился с Оззи Осборном

По словам музыканта, Принц Тьмы любил бродить по ней во время записи нового материала.

Источник: Звук

По словам музыканта, Принц Тьмы любил бродить по ней во время записи нового материала.

В то время Осборн работал над своим сольником No More Tears (1991) в Devonshire Studios (Северный Голливуд). В том же пространстве Трухильо записывал дебютный альбом со своим тогдашним коллективом Infectious Grooves — The Plague That Makes Your Booty Move… It’s the Infectious Grooves (1991). У Оззи имелась привычка приходить к другим артистам и проводить с ними время. «Он был диким тогда», — заметил Роберт в подкасте One Life One Chance. Исполнитель добавил, что Осборна искали члены его команды, а тот просил не рассказывать им о его визитах к коллегам.

С 1996-го по 2003-й Трухильо играл в группе Оззи, а затем присоединился к Metallica. Недавно бывший бас-гитарист Megadeth Дэвид Эллефсон заявил, что мог бы стать участником коллектива вместо Роберта.