Новогодняя ярмарка в Екатеринбурге откроется 13 декабря

В Екатеринбурге первая новогодняя ярмарка пройдет с 13 по 15 декабря. Она состоится в креативном кластере «Домна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Торжественное открытие состоится 13 декабря в 13:00. Гостей ждут Дед Мороз и Снегурочка, приветствия от первых лиц города, развлекательная программа, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.
Так, жители Екатеринбурга смогут приобрести новогодние подарки. В их числе пряники, самодельные украшения, керамические изделия, декор для дома, елочные игрушки и новогодние композиции. Также к покупке будут доступны свечи, диффузоры и аксессуары.
Традиционно в «Домне» пройдут мастер-классы для детей. Ребята смогут сделать слаймы, мандариновые капкейки, свечи из вощины, шопперы с принтом и роспись медведя.