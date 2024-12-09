Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодняя ярмарка в Екатеринбурге откроется 13 декабря

Новогодняя ярмарка в «Домне» пройдет с 13 по 15 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге первая новогодняя ярмарка пройдет с 13 по 15 декабря. Она состоится в креативном кластере «Домна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Торжественное открытие состоится 13 декабря в 13:00. Гостей ждут Дед Мороз и Снегурочка, приветствия от первых лиц города, развлекательная программа, — рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Так, жители Екатеринбурга смогут приобрести новогодние подарки. В их числе пряники, самодельные украшения, керамические изделия, декор для дома, елочные игрушки и новогодние композиции. Также к покупке будут доступны свечи, диффузоры и аксессуары.

Традиционно в «Домне» пройдут мастер-классы для детей. Ребята смогут сделать слаймы, мандариновые капкейки, свечи из вощины, шопперы с принтом и роспись медведя.