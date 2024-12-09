Новогодняя ярмарка в Екатеринбурге откроется 13 декабря

Так, жители Екатеринбурга смогут приобрести новогодние подарки. В их числе пряники, самодельные украшения, керамические изделия, декор для дома, елочные игрушки и новогодние композиции. Также к покупке будут доступны свечи, диффузоры и аксессуары.