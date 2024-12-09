«Нуждается в медицинской помощи»: 6-летний мальчик без вести пропал в столице Башкирии

В Уфе пропал шестилетний Андрей Логвинов. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, ребенок пропал сегодня, он убежал в неизвестном направлении. Его рост — 122 сантиметра, у него среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в черные куртку, темно-синие штаны и черные кроссовки. Сообщается, что мальчик нуждается в медицинской помощи.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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