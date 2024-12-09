«Нуждается в медицинской помощи»: 6-летний мальчик без вести пропал в столице Башкирии

Как сообщают активисты, ребенок пропал сегодня, он убежал в неизвестном направлении. Его рост — 122 сантиметра, у него среднее телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в черные куртку, темно-синие штаны и черные кроссовки. Сообщается, что мальчик нуждается в медицинской помощи.