Росатом формирует проекты с применением квантовых вычислений

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Росатом начал внедрение квантовых вычислений для решения практических задач атомной отрасли. Как сообщила ТАСС директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, в атомной отрасли будет сформировано до 10 проектов, для реализации которых будут применены квантовые вычисления и сервисы.
«На сегодняшний день в мире еще не существует промышленных квантовых компьютеров. Несмотря на это, мы сегодня прорабатываем его практическое применение в атомной отрасли. Российская атомная отрасль первой сделала шаг к квантовой практике и запустила программу внедрения квантовых вычислений, в том числе квантовых алгоритмов. В 2024—2025 гг. предполагается их тестирование на модельных задачах. В качестве первого результата будет сформировано до 10 проектов по внедрению продуктов и сервисов квантовых вычислений для решения модельных задач в атомной отрасли», — сообщила Екатерина Солнцева по окончании итоговой пресс-конференция Национальной премии «Вызов» в Москве. По ее словам, планируется постепенный переход от решения модельных задач — к задачам практическим, а после 2030 года госкорпорация уже предполагает представить эффекты от применения квантовых вычислений в решении производственных задач в атомной отрасли.
Солнцева напомнила, что научная и инженерная активность по развитию квантовых технологий в мире долгое время была значительно выше, чем в России. «Но сегодня мы достаточно быстро сокращаем это отставание: Россия, наряду с США и Китаем, вошла в число трех стран-лидеров, создавших квантовые компьютеры на всех четырех платформах, которые считаются в мире приоритетными в качестве основы для квантовых вычислителей. Это сверхпроводники, ионы, нейтральные атомы и фотоны. Только шесть стран, включая Россию, обладают квантовым компьютером в 50 кубит и более», — отметила директор по цифровизации Росатома.
Комментируя объявление лауреатов Национальной премии «Вызов», она выразила надежду, что в России снова наступает время, когда ученый становится героем своего времени и примером служения. «Так было в XX веке, когда звездами были физики-ядерщики. В 2023 году создатель российского 16-кубитного квантового компьютера на ионах, представленного президенту России на Форуме будущих технологий “Вычисления и связь. Квантовый мир”, Илья Семериков стал лауреатом первой премии “Вызов”. Благодаря своему энтузиазму и упорной работе Илья и его команда символизируют интеллектуальное будущее нашей страны, в частности, они решают вопросы применения квантовых вычислителей», — отметила Солнцева.
О премии.
Организатор и учредитель Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» — Фонд развития научно-культурных связей «Вызов». Соучредитель премии — Газпромбанк. Партнерами выступают Росатом, Фонд Росконгресс, правительство Москвы. Премия «Вызов» приурочена к объявленному в 2022 году Десятилетию науки и технологий и призвана отметить прорывные идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека.