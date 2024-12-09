Росатом формирует проекты с применением квантовых вычислений

«На сегодняшний день в мире еще не существует промышленных квантовых компьютеров. Несмотря на это, мы сегодня прорабатываем его практическое применение в атомной отрасли. Российская атомная отрасль первой сделала шаг к квантовой практике и запустила программу внедрения квантовых вычислений, в том числе квантовых алгоритмов. В 2024—2025 гг. предполагается их тестирование на модельных задачах. В качестве первого результата будет сформировано до 10 проектов по внедрению продуктов и сервисов квантовых вычислений для решения модельных задач в атомной отрасли», — сообщила Екатерина Солнцева по окончании итоговой пресс-конференция Национальной премии «Вызов» в Москве. По ее словам, планируется постепенный переход от решения модельных задач — к задачам практическим, а после 2030 года госкорпорация уже предполагает представить эффекты от применения квантовых вычислений в решении производственных задач в атомной отрасли.