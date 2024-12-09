Новогодние троллейбусы и электробусы вышли на улицы Волгограда

Увидеть эти новогодние поздравительные открытки горожане смогут на наружных бортах трамваев, троллейбусов, электробусов и автобусов. Уже украсили электробусы и троллейбусы на маршрутах № 8а, 10, 10а и 15а. Вскоре порадуют внешним видом автобусы № 2, 6, 21, 77 и 85, а также трамваи № 2, 4, 10, 11 и скоростной трамвай. Если еще и кондуктор в Снегурочку нарядится или водитель в Деда Мороза, позитивный настрой волгоградцам точно обеспечат.