«Должен быть детсад, школа и дороги»: где многодетные семьи Казани смогут получить землю

«Нам надо не просто отдать земельный участок, мы планируем и проектируем территорию, где будет детский сад, школа и дороги. То, что мы говорим, что порядка тысячи семей получили, — это архисложная работа. При каждой возможности мы поднимаем вопросы обеспечения инфраструктуры перед Правительством республики, через наших депутатов, двигаем их в наши вышестоящие федеральные органы».