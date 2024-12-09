СМИ: в РФ могут ограничить использование иностранных мессенджеров

Если законопроект примут, то сотрудники маркетплейсов и служб доставки не смогут использовать иностранные мессенджеры, в том числе при взаимодействии с пользователями. В список лиц, для которых на работе под запретом окажутся иностранные мессенджеры, также войдут: сотрудники финансовых учреждений, специалисты Центрального банка, работники телекоммуникационных компаний, государственные служащие.