СМИ: в РФ могут ограничить использование иностранных мессенджеров

Минцифры уже подготовило соответствующие изменения для внесения в ряд законодательных актов. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с положениями законопроекта.
Если законопроект примут, то сотрудники маркетплейсов и служб доставки не смогут использовать иностранные мессенджеры, в том числе при взаимодействии с пользователями. В список лиц, для которых на работе под запретом окажутся иностранные мессенджеры, также войдут: сотрудники финансовых учреждений, специалисты Центрального банка, работники телекоммуникационных компаний, государственные служащие.
Маркетплейсы и службы доставки должны будут применять в своей деятельности мессенджеры, принадлежащие юридическим лицам или физическим лицам, являющимся гражданами Российской Федерации.
Если госслужащий будет использовать российский мессенджер для общения с гражданами, то он должен будет пройти идентификацию или аутентификацию в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА).
Изменения, регламентирующие переход на российские мессенджеры, будут внесены в шесть законов РФ, в том числе «О защите прав потребителей», «О связи» и «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».
Если корректировки в законодательство утвердят, то запрет на ограничение пользования иностранных мессенджеров вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Сейчас законопроект проходит этап согласования в заинтересованных госорганах.