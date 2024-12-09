Аллею памяти героев СВО открыли в Феодосии

В День Героев Отечества, 9 декабря, в Феодосии состоялось торжественное открытие Аллеи памяти воинов, которые погибли, исполняя свой долг в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
На Аллее памяти установлены семь мемориальных стендов с именами 84 феодосийцев, чьи подвиги и жертвы никогда не будут забыты. Игорь Ткаченко, отметил, что эти люди отдали самое ценное — свою жизнь — ради защиты Донбасса, Запорожья, Херсонщины, Белгородской и Курской областей. Их смелость и самоотверженность достойны вечного уважения и благодарности. А имена навсегда останутся в памяти, увековеченные на этих мемориальных досках.
«Мы скорбим и помним их с любовью и благодарностью. Пусть земля им будет пухом, а их подвиг никогда не будет забыт», — написал Ткаченко в своем Telegram-канале.