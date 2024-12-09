Аллею памяти героев СВО открыли в Феодосии

На Аллее памяти установлены семь мемориальных стендов с именами 84 феодосийцев, чьи подвиги и жертвы никогда не будут забыты. Игорь Ткаченко, отметил, что эти люди отдали самое ценное — свою жизнь — ради защиты Донбасса, Запорожья, Херсонщины, Белгородской и Курской областей. Их смелость и самоотверженность достойны вечного уважения и благодарности. А имена навсегда останутся в памяти, увековеченные на этих мемориальных досках.