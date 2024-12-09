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В Западном Казахстане активно готовятся к паводкам

АЛМАТЫ, 9 дек — Sputnik. Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев ознакомился с ходом подготовки к паводковому периоду 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального акимата.

Источник: Пресс-служба акимата ЗКО

Отмечается, что в Западно-Казахстанской области утверждена дорожная карта по предупреждению паводков, в рамках которой запланировано 23 мероприятия.

«Мы должны быть максимально подготовлены к весне. Важно, чтобы мероприятия по предупреждению паводков были выполнены вовремя и качественно. Поручаю акимам городов, районов, соответствующим управлениям и учреждениям провести эту работу в срок».

сказал аким области.

Аким осмотрел паводкоопасные территории на территории города Уральска, проконтролировал работы по берегоукрепительным мероприятиям, укреплению дамб и т. д.

Кроме того, Нариман Турегалиев посетил и проконтролировал выполнение работ, проводимых в Сырымском, Каратобинском, Байтерекском районы.