В Западном Казахстане активно готовятся к паводкам

Отмечается, что в Западно-Казахстанской области утверждена дорожная карта по предупреждению паводков, в рамках которой запланировано 23 мероприятия.
«Мы должны быть максимально подготовлены к весне. Важно, чтобы мероприятия по предупреждению паводков были выполнены вовремя и качественно. Поручаю акимам городов, районов, соответствующим управлениям и учреждениям провести эту работу в срок».
Аким осмотрел паводкоопасные территории на территории города Уральска, проконтролировал работы по берегоукрепительным мероприятиям, укреплению дамб
Кроме того, Нариман Турегалиев посетил и проконтролировал выполнение работ, проводимых в Сырымском, Каратобинском, Байтерекском районы.