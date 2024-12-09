Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Россети Юг» пытаются взыскать 5 млн руб. с властей района в Ростовской области

В Ростовской области будут судиться ПАО «Россети Юг» и администрация Аксайского района.
Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск ПАО «Россети Юг» с требованием о взыскании 5 млн рублей с администрации Аксайского района. Информация указана в электронной картотеке дел.

Известно, что заявление поступило в инстанцию 27 ноября 2024 года. Обращение приняли к рассмотрению 3 декабря.

По данным суда, энергетики потребовали от районных властей выплатить долг за февраль-апрель 2024 в 3,6 млн рублей. Остальная сумма — пени: за период с 21 марта по 13 ноября 2024 в размере 1,3 млн рублей и за каждый день просрочки с 14 ноября до фактического исполнения обязательства в размере 46,8 тысячи рублей.

Предварительное судебное заседание по финансовому спору назначили на 21 января 2025 года.