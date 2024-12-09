«Россети Юг» пытаются взыскать 5 млн руб. с властей района в Ростовской области

По данным суда, энергетики потребовали от районных властей выплатить долг за февраль-апрель 2024 в 3,6 млн рублей. Остальная сумма — пени: за период с 21 марта по 13 ноября 2024 в размере 1,3 млн рублей и за каждый день просрочки с 14 ноября до фактического исполнения обязательства в размере 46,8 тысячи рублей.