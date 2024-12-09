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На юге Волгограда восстановят подачу отопления и горячей воды

Коммунальный ресурс перестал поступать в ряд домов Красноармейского района областного центра в понедельник, 9 декабря. В настоящее время восстановительные работы окончены, поэтому батареи вскоре прогреются.

«На проспекте Героев Сталинграда, 13 и на ул. Фадеева, 35 нет отопления и горячей воды, — сообщили жители еще утром. — Возможно, где-то порыв».

Как удалось выяснить корреспонденту «Волгоградской правды.ру», «Концессии теплоснабжения» проводили работы на сетях.

«Восстановительные работы ведутся по ул. 50 лет Октября, в связи с чем приостановлена подача ресурса в ряд домов по пр. Героев Сталинграда и ул. Фадеева», — рассказали в пресс-службе компании.

Позднее специалисты уточнили, что восстановительные работы были завершены в 14.00. В ближайшее время ресурс начнет поступать в полном объеме и нормативных параметрах.

ЖКХ