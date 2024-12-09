Таможня назвала белорусам условия отправки лекарств почтой

В Государственном таможенном комитете Беларуси рассказали о пересылки лекарств по почте, информирует телеграм-канал ГТК.
Так, в Таможенном комитете обратили внимание на то, что в международных почтовых отправлениях запрещено перемещать лекарственные препараты, которые содержат наркотические средства и психотропы, даже при наличии рецепта на них.
Узнать о том, что есть ли определенные лекарственные препараты в перечне запрещенных для ввоза и вывоза и страны, нужно понять, есть ли у них в составе запрещенные вещества.
Также Минздравом Беларуси установлен республиканский перечень наркотиков, психотропов и их прекурсоров, которые подлежат государственному контролю.
При этом перемещение лекарственных препаратов, которые содержат запрещенные вещества, может стать основанием для уголовного преследования (ст. 328 и 328−1 Уголовного кодекса Беларуси).
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