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Омичам рассказали, где в новогодние праздники покататься на коньках и лыжах

Все городские катки откроются уже до конца этой недели.

Источник: Комсомольская правда

Представители городского департамента по по делам молодежи, физической культуры и спорта рассказали, какие активности ждут омичей нынешней зимой и на новогодние праздники.

В Омске зальют около двухсот катков. Основная часть будет располагаться во дворах многоквартирных домов и на территории школ, все они будут бесплатны.

22 катка зальют на стадионах и в парках. Так, ледовые площадки появятся на стадионах «Юность», «Искра», «Энергия», «Красная звезда», «Факел», «Шинник», в парках на Кольцевой, «Птичьей гавани», «Вокруг света», 300-летия Омска, «30-летия ВЛКСМ», «Советском» и других. Эти катки будут платными. Все городские ледовые площадки будут готовы уже до конца этой недели.

Пробежаться по лыжне можно будет в парке «30-летия ВЛКСМ», «Советском», «Птичьей гавани». Также лыжные трассы будут обустроены в поселке Крутая горка и на территории Центра лыжного спорта по улице Березовая.

Полностью все зимние активности доступны на интерактивной карте, подготовленной мэрией.