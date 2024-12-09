Омичам рассказали, где в новогодние праздники покататься на коньках и лыжах

22 катка зальют на стадионах и в парках. Так, ледовые площадки появятся на стадионах «Юность», «Искра», «Энергия», «Красная звезда», «Факел», «Шинник», в парках на Кольцевой, «Птичьей гавани», «Вокруг света», 300-летия Омска, «30-летия ВЛКСМ», «Советском» и других. Эти катки будут платными. Все городские ледовые площадки будут готовы уже до конца этой недели.