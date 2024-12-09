Опубликована афиша новогодних концертов в Нижнем Новгороде

Чуть больше трех недель остается до Нового года, и совсем скоро все культурные учреждения Нижнего Новгорода охватят детские ёлки, тематические спектакли и концерты. Как правило, они начинаются с середины декабря и продолжаются до конца новогодних праздников в январе. О том, какие новогодние концерты 2024−2025 пройдут в Нижнем Новгороде, читайте в материале «Комсомолки».
Ёлка для взрослых (12+).
12 декабря в нижегородском Театре юного зрителя состоится Ёлка для взрослых (12+). Новогодняя концертная программа включает выступления артистов Владислава Биткина, Татьяны Гейн, Натальи Грушко, Марины Гиоргадзе, Дарьи Сикальской, Александра Шалунова и Руслана Юськаева. Музыку исполняет Нижегородский русский народный оркестр им. В. А. Кузнецова.
Организаторы обещают яркие спецэффекты и море положительных эмоций. Кстати, на мероприятие осталось не так много билетов.
«Недалеко от нас уж Новый год» (0+).
15 декабря в зале консерватории в рамках цикла «Органная азбука» состоится концерт «Недалеко от нас уж Новый год» (0+). Со сцены прозвучат Рождественские хоралы Баха, «Бог среди нас» из цикла «Рождество» Мессиана, а также импровизации на новогодние темы и другие произведения.
Консерватория им. Глинки — единственное место в Нижнем Новгороде, где можно услышать настоящий духовой орган. «Король инструментов» появился там в 1960 году. Орган был построен одной из лучших немецких органостроительных фирм — «Александр Шуке».
«Итальянский вояж: “Карнавальный поезд” (0+).
Для юных любителей классики 22 декабря в кремлёвском концертном зале нижегородской государственной филармонии состоится концерт “Итальянский вояж: “Карнавальный поезд”. Концерт входит в абонемент цикла “По ступенькам музыкальных знаний”. В программе Concerto grosso ор. 6 № 8 “Chrismas concerto” Корелли, Увертюра к опере “Севильский цирюльник”, “Неаполитанская тарантелла” Россини, Баркаролла из оперы “Сказки Гофмана” Оффенбаха, “Итальянское каприччио” (фрагмент) Чайковского и “Венецианский карнавал” Арбана. Солисты — лауреаты международных и всероссийских конкурсов Татьяна Гейн (сопрано), Наталия Грушко (меццо-сопрано), l segreto del concerto (труба).
«Зимние сказки при свечах» (0+).
Окунуться в атмосферу сказки в последние выходные 2024 года нижегородцы смогут в культурном пространстве DKRT. Там 29 декабря пройдет три концерта камерного оркестра Alta Musica, который исполнит новогоднюю классику. В окружении тысячи свечей прозвучат фрагменты из трех знаменитых балетов Петра Ильича Чайковского: «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро».
— Музыка из этих балетов известна и любима во всем мире, и возможность услышать ее вживую в исполнении такого прославленного коллектива делает этот концерт по-настоящему уникальным событием, — говорят организаторы.
«Ария. Специальный новогодний» (12+).
В разгар новогодних праздников нижегородских любителей рока ждет настоящий праздник: 5 января в Milo Concert Hall выступят музыканты легендарной группы «Ария». Участники коллектива переоденутся в Дедов Морозов и исполнят любимые песни и популярные советские шлягеры в необычной аранжировке.
— Новогодние концерты АРИИ всегда проходят в уютной домашней атмосфере, чтобы каждый присутствующий смог проникнуться праздничным настроением. Именно поэтому для его проведения выбрана клубная площадка, чтобы каждый присутствующий смог буквально «дотянуться» до музыкантов на сцене, — сообщают организаторы.
Легенды ВИА 70−80-ых. «Мы из СССР» (6+).
Для тех, кто тоскует по молодости и советскому прошлому, придется кстати концертная программа «Мы из СССР», которая пройдет в кремлевском концертном зале филармонии 5 января.
В основном составе концертной программы принимают участие Валерий Ярушин, Евгений Войнов, Сергей Бойко, Василий Курсаков, Александр Акинин, Александр Диксон — экс-артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей «Ариэль», «Синяя птица», «Лейся, песня», «Голубые гитары», «Белый орёл», «Красные маки», «Рок-ателье» и других.
В программе прозвучат практически все хиты того времени: «Мой адрес — Советский Союз», «Люди встречаются…», «Как прекрасен этот мир», «Как упоительны в России вечера», «Кто тебе сказал?», «Старая пластинка», «Прощай», «Ты мне не снишься», «В краю магнолий», «Там где клен шумит» и многие другие шлягеры.
Новогодний променад (6+).
У тех, кто так и не успел выбраться в культурные места за новогодние праздники, есть шанс наверстать упущенное: 13 января отметить старый Новый год приглашает нижегородская филармония им. Ростроповича. В программе М. Таривердиев вальс из кинофильма «Ирония судьбы», М. Иванов «Барыня», И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае», Ж. -Б. Арбан. «Венецианский карнавал», Ф. Лей, сл. К. Сигман. «Love story» / «История любви», П. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» и многие другие произведения. Концерт ведет автор проекта Stradivali, блогер и музыкант Александр Островский.
Хор Турецкого. Новогоднее шоу (0+).
Продлить праздничное настроение после новогодних праздников нижегородцы смогут на концерте Хора Турецкого, который состоится 12 января в концертном зале МТС Live Холл (бывший «Юпитер»).
В этот вечер со сцены прозвучат лучшие песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов в эксклюзивных аранжировках, а также авторские композиции. Зрители погрузятся в настоящую музыкальную сказку, а желания, загаданные под любимую музыку, обязательно сбудутся.