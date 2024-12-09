Опубликована афиша новогодних концертов в Нижнем Новгороде

У тех, кто так и не успел выбраться в культурные места за новогодние праздники, есть шанс наверстать упущенное: 13 января отметить старый Новый год приглашает нижегородская филармония им. Ростроповича. В программе М. Таривердиев вальс из кинофильма «Ирония судьбы», М. Иванов «Барыня», И. Штраус «На прекрасном голубом Дунае», Ж. -Б. Арбан. «Венецианский карнавал», Ф. Лей, сл. К. Сигман. «Love story» / «История любви», П. Чайковский «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» и многие другие произведения. Концерт ведет автор проекта Stradivali, блогер и музыкант Александр Островский.