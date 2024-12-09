В Пермском крае запретили продавать пиротехнику: список мест

«Запретить на территории Пермского края хранение и (или) реализацию (продажу) пиротехнических изделий на рынках, ярмарках, нестационарных торговых объектах», — говорится в документе.
Указ появился на официальном интернет-портале правовой информации 5 декабря. Запрет вступает в силу через 10 дней после его официальной публикации, то есть с 15 декабря.
Контролировать соблюдение этих требований глава региона поручил росгвардейцам, сотрудникам МЧС по региону и чиновникам краевого минпромторга.
Вводимые ограничения призваны усилить общественный порядок и обеспечить общественную безопасность.
Напомним, в этом году в новогоднюю ночь в столице Прикамья не будет праздничного салюта. В начале декабря в департаменте культуры и молодежной политики Перми сообщили что это связано с усилением мер безопасности в городе в новогодние праздники.