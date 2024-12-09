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В Екатеринбурге сократили маршрут автобуса № 59

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 декабря, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге до конца дня сократили маршрут автобуса № 59. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Автобус будет курсировать до Патра, не доезжая до остановки 17-я мехколонна. Изменение связано с раскопками в частном секторе в поселке Совхозный.

«Газовщики информируют, что работы будут выполнены в течение дня, после чего схема движения общественного транспорта будет восстановлена в прежнем режиме», — отметили в мэрии.

УралПолитRu ранее сообщал, что в Екатеринбурге до 2 марта будет закрыто движение транспорта по улице Урицкого. Это связано с проведением работ по строительству и обслуживанию ледового катка на площади 1905 года.