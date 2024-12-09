В Екатеринбурге сократили маршрут автобуса № 59

Автобус будет курсировать до Патра, не доезжая до остановки 17-я мехколонна. Изменение связано с раскопками в частном секторе в поселке Совхозный.
«Газовщики информируют, что работы будут выполнены в течение дня, после чего схема движения общественного транспорта будет восстановлена в прежнем режиме», — отметили в мэрии.
УралПолитRu ранее сообщал, что в Екатеринбурге до 2 марта будет закрыто движение транспорта по улице Урицкого. Это связано с проведением работ по строительству и обслуживанию ледового катка на площади 1905 года.