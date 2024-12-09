Керри Кинг признался, что его группа была шокирована новостью о реюнионе Slayer

Гитарист Slayer Керри Кинг рассказал, что участники его сольного проекта были поражены известием о реюнион-концертах коллектива Slayer, где он много лет играл. Сам музыкант не уведомил их об этом.
«Я сказал: “Послушайте, ребята, мы продолжим записываться. Slayer никогда не запишут еще одну пластинку”», — поделился Кинг в разговоре со Spotlight Report. Так артисту удалось заверить коллег, что пара шоу с его экс-напарниками не повредит их деятельности.
Slayer распались в 2019 году. В 2024-м металисты решили собраться для нескольких выступлений, которые прошли в США осенью. Ранее Керри попросил фанатов «не ждать постоянных реюнионов» команды. Сам исполнитель в мае представил первый сольник From Hell I Rise.