САФУ будет сотрудничать с Узбекистаном по популяризации истории русского языка

АРХАНГЕЛЬСК, 9 декабря. /ТАСС/. Северный Арктический федеральный университет (САФУ, Архангельск) будет сотрудничать с университетами Узбекистана по изучению и популяризации истории русского языка, сообщает пресс-служба вуза. Подписано соглашение о создании российско-узбекистанского сетевого центра по истории русского языка.
«Создан российско-узбекистанский сетевой центр по истории русского языка, — указано в сообщении. — Соглашение о создании центра подписано руководством САФУ, Государственного архива Архангельской области, Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ), Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека и Термезского государственного университета».
Для реализации ключевой цели — изучения и популяризации истории русского языка — запланированы методические семинары, научные конференции, стажировки студентов и преподавателей, подготовка учебных пособий, совместные научные исследования памятников русской деловой письменности XVI-XVII веков.
Инициатором создания центра стал доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики преподавания Узбекского государственного университета мировых языков Дусмамат Кулмаматов.
Он является руководителем признанной научной школы по истории русского языка со специализацией в исследованиях памятников деловой письменности XVI-XVII веков, в частности, по истории дипломатических отношений России и Узбекистана. Как отметили в САФУ, коллеги из Узбекистана планируют расширение сотрудничества по другим языковым направлениям, включая программы мобильности, научно-образовательные проекты, рецензирование научных работ и совместное научное руководство.
В Узбекистане сотрудники САФУ представили опыт преподавания русского языка для иностранных обучающихся на III Международной научно-практической конференции «Ушаковские чтения в Ташкенте», организатором которой выступило представительство Россотрудничества.