САФУ будет сотрудничать с Узбекистаном по популяризации истории русского языка

Он является руководителем признанной научной школы по истории русского языка со специализацией в исследованиях памятников деловой письменности XVI-XVII веков, в частности, по истории дипломатических отношений России и Узбекистана. Как отметили в САФУ, коллеги из Узбекистана планируют расширение сотрудничества по другим языковым направлениям, включая программы мобильности, научно-образовательные проекты, рецензирование научных работ и совместное научное руководство.